ZEROBASEONE、Hearts2Hearts、ALPHA DRIVE ONEら出演決定！「KMA 2026」第2弾ラインナップ

授賞式「KMA 2026」が、ついに最終15組のラインナップを完成させた。

5月19日、「KMA 2026（KM CHART AWARDS 2026）」組織委員会は、世界を舞台に活躍する人気アーティストたちと、勢いのある大型新人たちが大挙集結した第2弾ラインナップを公開した。

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今回発表された第2弾ラインナップには、P1Harmony、Hi-Fi Un!corn、ZEROBASEONE、UNIS、Hearts2Hearts、NEWBEAT、ALPHA DRIVE ONE、MODYSSEYの計8組が名を連ねた。

まず、今年3月にリリースした9thミニアルバムで初動50万枚を突破し、自己最高記録を更新したP1Harmonyが出演する。アメリカ・ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で4位にランクインし、海外メディアからも注目を集めた彼らは、さらに強固になったグローバルな存在感を証明する見通しだ。

韓国と日本を行き来しながら、デビュー4年目ならではの実力を見せているHi-Fi Un!corn、そして最近9人体制から5人体制へ再編し、新たなスタートを切ったZEROBASEONEの合流にも熱い関心が集まっている。特にZEROBASEONEは、新タイトル曲『TOP5』をはじめとするニューアルバムのリリースと同時に「KMA 2026」のステージに立ち、ファンを喜ばせる予定だ。

（画像＝「KMA 2026」）

さらに、米ビルボードが選ぶ「K-POPルーキー」に選定され、最近14都市規模のアメリカツアーを成功裏に終えたUNISもラインナップ入りし、グローバルな勢いを加える。

楽曲『RUDE!』で、中国QQミュージックK-POP週間チャート7週連続1位、ショートフォーム累計36億回再生を記録したHearts2Heartsと、中華圏で独自のファンダムを形成し、“次世代K-POPアイコン”として急浮上しているNEWBEATも、完成度の高いステージを準備中だ。

また、今年1月のデビューと同時に初動144万枚という驚異的な記録を打ち立て、音楽番組4冠を達成した“超大型新人”ALPHA DRIVE ONEと、2026年デビューグループの中で初動売上2位（30万枚突破）を記録し、急上昇中のMODYSSEYも合流し、授賞式の熱気を最高潮に引き上げると期待されている。

これにより「KMA 2026」は、先に公開された第1弾ラインナップのTOMORROW X TOGETHER、82MAJOR、VVUP、KickFlip、ALLDAY PROJECT、CORTIS、LNGSHOTに続き、第2弾ラインナップまで含めた計15組の最終ラインナップを完成させ、K-POPの祭典を繰り広げる予定だ。

（記事提供＝OSEN）