中川翔子、双子兄のつかまり立ち報告 息子2人で遊ぶ姿に「成長が早いですね」「お目目ぱっちりで可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/05/19】歌手でタレントの中川翔子が5月18日、自身のInstagramを更新。双子の兄のつかまり立ちの様子を公開した。
【写真】双子出産の41歳美人歌手「大きくなってる」つかまり立ち成功した双子兄の姿
中川は「お兄ちゃんもつかまり立ち！双子ふたりとも、このアンパンマンの台で成功しました素晴らしい」とつづり、室内での双子の写真を複数枚投稿。柵に手を添え、真っ直ぐに立ち上がる姿や双子同士で遊んでいる姿などを公開している。中川は「双子、ふた語で笑いあいながら2人で遊んでます。なんだか兄弟っていいなぁ、いっしょに遊べるなんて楽しそう」と双子ならではのエピソードを語っている。
この投稿に「双子って仲良しですよね」「大きくなってる」「しょこたん毎日お疲れ様です」「お目目ぱっちりで可愛い」「双子でも髪の毛の量が全然違うんですね」「成長が早いですね」「可愛すぎる」と反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の41歳美人歌手「大きくなってる」つかまり立ち成功した双子兄の姿
◆中川翔子、双子兄がつかまり立ち成功
中川は「お兄ちゃんもつかまり立ち！双子ふたりとも、このアンパンマンの台で成功しました素晴らしい」とつづり、室内での双子の写真を複数枚投稿。柵に手を添え、真っ直ぐに立ち上がる姿や双子同士で遊んでいる姿などを公開している。中川は「双子、ふた語で笑いあいながら2人で遊んでます。なんだか兄弟っていいなぁ、いっしょに遊べるなんて楽しそう」と双子ならではのエピソードを語っている。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に「双子って仲良しですよね」「大きくなってる」「しょこたん毎日お疲れ様です」「お目目ぱっちりで可愛い」「双子でも髪の毛の量が全然違うんですね」「成長が早いですね」「可愛すぎる」と反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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