巨人の守護神が頼もしい。

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ライデル・マルティネス（29）のことだ。17日のDeNA戦で1点差の九回に登板。移籍2年目にして初の3連投に挑み、1イニング無失点でリーグトップに並ぶ13セーブ目を挙げた。助っ人は巨人を6連勝へと導き、「それが呼ばれた理由」と涼しい顔である。

阿部監督は基本的に、勝負どころの秋になるまで救援陣に3連投をさせない方針だが、本人から「セーブ機会なら投げさせて欲しい」と直訴されたという。

マルティネスはキューバ代表として3月のWBCに出場し、1次ラウンドで敗退。その後、母国に帰国したものの、イラン紛争の影響で航空網が混乱し、来日が開幕直前にずれ込んでいた。

さる球界関係者がこう言った。

「調整遅れが心配されたが、来日早々の開幕3カード目に一軍に合流。阿部監督は『キューバに帰ったその日から練習を始めている。体の状態はずっと保てている』と言う守護神の言葉を信用して即起用しています」

モイネロはようやく三軍戦で実戦登板

一方、同じくキューバ代表としてWBCに出場したソフトバンクのリバン・モイネロ（30）も、同じ理由で再来日が遅れ、開幕直前に合流。しかし、仕上がり状態は全く違った。モイネロについて小久保監督は「投げるにはほど遠い。キャンプ前、これから自主トレみたいな感じ。そんなにすぐに動ける体ではないという報告が来ている」と困惑していたのだ。

「2人ともキューバで調整してWBCに出た。帰国後も電力が不安定なキューバで練習をやっていたのに、なぜ1人は仕上がっていて1人は何もやっていない状態なのかと、小久保監督は首をひねっていたそうです。モイネロは14日にようやく三軍戦で初の実戦登板をしたと思ったら、次回登板は未定というんですから、イライラしているんでしょう」（同前）

モイネロはソフトバンクと4年40億円規模の契約2年目。マルティネスも巨人と4年50億円超えとされる大型契約2年目。ともに日本球界トップクラスの投手だが、性格は対照的なようだ。

巨人は中日からマルティネスを獲得する際、「ラテンらしからぬ勤勉さ。まるで日本人のような性格」という情報を得ていたという。年俸はかなり高額でも、それだけの価値はある。

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モイネロといえば、ラテンのノリで音楽をガンガンかけながら大ハシャギするものだから、「近所迷惑だ！」と球団に苦情が入ったことが何度かあったという。日刊ゲンダイでは過去、ソフトバンク元名物広報・田尻一郎氏のコラムで、そんなモイネロの素顔を紹介している。●関連記事 【もっと読む】《モイネロの巻》サファテに可愛がられた森唯斗に世話を焼かれ… も要チェックだ。