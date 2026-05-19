任天堂、早朝に突然の新情報発表が続く傾向話題 5月に入って連発「最近の任天堂、朝型志向なの何」
任天堂は19日、新たなスマートフォン向けアプリゲーム『Pictonico！』（ピクトニコ）を発表した。28日に配信をスタートし、プレイヤーの写真が、さわって遊べるミニゲームに早変わりする内容となっている。任天堂は最近、夜ではなく早朝に新情報を発表する傾向が続いている。
【動画】癖強すぎる！任天堂の新作ゲーム『Pictonico！』プレイ映像
今回発表されたゲームは、スマートフォンやタブレットに保存されている写真の中から、ミニゲームにぴったりの顔を自動でピックアップしてミニゲームで全80種類。自分の顔に生えた鼻毛を抜いたり、写真がパズルのピースになったり、顔に貼られた顔パックのようなものをはがしたり…と、くだらないけど、クセになる “瞬間アクションゲーム“が豊富に用意されている。
進んでいくほど難しくなる「ステージ」や、一度のミスも許されない緊張感MAXのデンジャラスな「スコアアタック」。さくっと遊べるものから、がっつり挑戦できるものまで、遊び方はいろいろで、「フォトくじ」で、きょうの運勢もチェックできる。
アプリ本体は無料で3種類のミニゲームを楽しめ、さらに、有料の追加パックを購入することで最大80種類のミニゲームが遊べるようになる。パックごとに異なるミニゲームが収録されている。
午前9時に発表されたが、任天堂は今月7日午前7時に突然、人気ゲーム『スターフォックス』の新作『Star Fox』を、Nintendo Switch 2で6月25日に発売することを発表。さらに、14日午前7時に『ゼルダの伝説』実写映画の公開日を、2027年5月7日から2027年4月30日に変更することを発表した。
午後や深夜に新情報を発表することが多かった任天堂だが、今月に入って早朝に新情報を発表する傾向となっており、ネット上では「最近の任天堂、朝型志向なの何」「何か朝起きたら謎のスマホゲーム新作が発表されてるんだけど何これ！？」「任天堂、早朝のサプライズ好きね」「任天堂さん、あなたはプロモーションが上手かったり早朝すぎる」などと反応している。
【動画】癖強すぎる！任天堂の新作ゲーム『Pictonico！』プレイ映像
今回発表されたゲームは、スマートフォンやタブレットに保存されている写真の中から、ミニゲームにぴったりの顔を自動でピックアップしてミニゲームで全80種類。自分の顔に生えた鼻毛を抜いたり、写真がパズルのピースになったり、顔に貼られた顔パックのようなものをはがしたり…と、くだらないけど、クセになる “瞬間アクションゲーム“が豊富に用意されている。
アプリ本体は無料で3種類のミニゲームを楽しめ、さらに、有料の追加パックを購入することで最大80種類のミニゲームが遊べるようになる。パックごとに異なるミニゲームが収録されている。
午前9時に発表されたが、任天堂は今月7日午前7時に突然、人気ゲーム『スターフォックス』の新作『Star Fox』を、Nintendo Switch 2で6月25日に発売することを発表。さらに、14日午前7時に『ゼルダの伝説』実写映画の公開日を、2027年5月7日から2027年4月30日に変更することを発表した。
午後や深夜に新情報を発表することが多かった任天堂だが、今月に入って早朝に新情報を発表する傾向となっており、ネット上では「最近の任天堂、朝型志向なの何」「何か朝起きたら謎のスマホゲーム新作が発表されてるんだけど何これ！？」「任天堂、早朝のサプライズ好きね」「任天堂さん、あなたはプロモーションが上手かったり早朝すぎる」などと反応している。