「パドレス−ドジャース」（１８日、サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手は四回の第２打席で四球を選んで出塁するも、今季初の盗塁失敗を喫した。

四回先頭の打席。初球、２球目と手を出さず、３球目のバックドアも見極めた大谷。カウントを作ったが、４球目のフォーシームは外角ギリギリに決まり追い込まれた。

敵地が大歓声に包まれる中、高めのシンカーを見極めてフルカウントに。６球目のフォーシームも見極めて四球を選んで出塁した。ドジャースは三回まで打者９人で封じ込まれていた中、この試合初めての先頭打者出塁だ。

１死後、フリーマンの打席で二塁へスタートを切った大谷。捕手の送球が一塁よりにそれ、タイミング悪く滑り込んだ大谷と重なってしまいタッチアウトになった。７度目の企図で今季初の盗塁失敗だ。

大谷は前日の試合で今季３度目の３安打をマーク。試合後には「構え方」をキーワードに挙げ、状態が上がって来ていることに手応えを口にしていた。第１打席は追い込まれながらもスライダーをわずかにミスショットしてしまい左飛に倒れていた。