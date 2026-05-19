草刈正雄の長女・紅蘭、“豊満ボディ”まぶしいビキニ姿のバカンスショットに反響「なんだこの極上スタイルは」「カッケー」「憧れます」
俳優・草刈正雄（73）の長女でタレントの紅蘭（36）が18日、自身のインスタグラムを更新。イタリアを訪れたことを伝え、“豊満ボディ”まぶしいビキニ姿でプールを楽しむ様子など、バカンスショットを大量投稿した。
【写真】「なんだこの極上スタイルは」「カッケー」“豊満ボディ”まぶしいビキニ姿の紅蘭
直近の投稿でも、イタリアでの旅の模様を紹介してきた紅蘭。この日は「約1000年も前からあるお城をリノベーションして作られたホテル ホテルというより別世界に入り込んだような空間だった」と宿泊したホテルに言及し、プールやサイクリング、食事を楽しむ様子などを写真でシェアした。
「細かいディテールが本当に美しくてお部屋に置かれているもの全てのこだわりがすごかった こんな空気感は初めて！凄いエネルギーを感じれたし全てに癒された時間…」と、異国情緒あふれる空間でオフを満喫したことを報告している。
旅を楽しむ姿に「紅欄ちゃん素敵な場所に行ってたんだね」「景色が美しすぎます」「楽しんでるのが伝わります」との声が寄せられたほか、プロポーションの良さが際立つビキニ姿には「なんだこの極上スタイルは」「スタイル抜群 憧れます」「ビキニ映えするスタイルですねー」「ナイスボディー」「セクシーなのにカッケーっす」との称賛コメントが目立っていた。
【写真】「なんだこの極上スタイルは」「カッケー」“豊満ボディ”まぶしいビキニ姿の紅蘭
直近の投稿でも、イタリアでの旅の模様を紹介してきた紅蘭。この日は「約1000年も前からあるお城をリノベーションして作られたホテル ホテルというより別世界に入り込んだような空間だった」と宿泊したホテルに言及し、プールやサイクリング、食事を楽しむ様子などを写真でシェアした。
旅を楽しむ姿に「紅欄ちゃん素敵な場所に行ってたんだね」「景色が美しすぎます」「楽しんでるのが伝わります」との声が寄せられたほか、プロポーションの良さが際立つビキニ姿には「なんだこの極上スタイルは」「スタイル抜群 憧れます」「ビキニ映えするスタイルですねー」「ナイスボディー」「セクシーなのにカッケーっす」との称賛コメントが目立っていた。