「デート楽しそうですね」小芝風花、“デートした”報告に反響！ 「おふたりとも顔ちっっちゃ」
俳優の小芝風花さんは5月18日、自身のInstagramを更新。「デートした」と報告し、反響を呼んでいます。
【写真】「デート」中の小芝風花
ファンからは「ふうみゆキター」「ふうみゆコンビ可愛すぎます」「おふたりとも顔ちっっちゃ」「デート楽しそうですね」「風花ちゃんとデートしたい」「前髪ありとてもキュートです」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「デート」中の小芝風花
「ふうみゆキター」小芝さんは「みゆちゃんとデートした」と、俳優の柳生みゆさんとプライベートを過ごしたことを報告。5枚の写真も公開しました。1、2枚目のツーショットを見ると、楽しそうな雰囲気が伝わってきます。小芝さんは「みゆちゃんと遊んでるとき、時計見るたびに驚く。時間経つの早すぎて 話し足りないからまたすぐ遊ぶーっっ」と振り返りました。
過去には「居酒屋 おみゆ」ショットも2月9日の投稿では、柳生さんが手料理を振る舞う「居酒屋 おみゆ」を訪れたことを報告した小芝さん。ツーショットに、ファンからは「繁盛間違いなし！」「本格的ですごい」「仲良しショット素敵すぎます」といった反響が寄せられていました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)