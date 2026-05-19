「ご飯を冷凍するときは真ん中に凹みを作るとレンチンの解凍時間がめちゃくちゃ早くなります

しかも均一に温められるおまけ付き。」



【写真】四角く包んだご飯の真ん中に、凹みを作るだけ！

こんな投稿をしたのは、料理人の「麦ライス（シェフ）」（@HG7654321）さん。冷凍ご飯を解凍するのは意外と難しいですよね。一部が冷たかったり、逆に温めすぎて固くなってしまったり。



麦ライスさんが提案するのは、ラップに包んだご飯の真ん中に窪みをつける方法。麦ライスさん考案のこの方法に多くの方が感銘を受けたようで、さっそく実践したいという方のコメントがたくさん寄せられました。



「明日からやる」

「温まったと思っても大体ムラがあるので、次回からやってみます！」

「ええこと聞いたぁ！」

「なるほど！これで時短＆均一温め！」



ハンバーグを作る際も真ん中に凹みを作って加熱することで生焼けを防ぐテクニックがあり、コメント欄では「ハンバーグ方式」といった声もありました。この方法がご飯の解凍にも応用されていることに気づいた方もいたようです。



この画期的な解凍テクニックは、どういったきっかけで生まれたのでしょうか。冷凍ご飯の詳しい手順から保存のコツまで、麦ライスさんにお話を伺いました。



ーーご飯の真ん中に凹みを作る、やり方の手順は？



「ラップを引く→ご飯を平らに四角く広げて真ん中に穴を作る→四方向から包む、です」



ーーどういったきっかけで思いついたのですか？



「仕事柄いろいろな加工食品を冷凍するため、少しでも早く解凍する方法を考えているうちに思いつきました」



ーー実際にこのやり方を試してみて、どうでしたか？



「電子レンジの出力やご飯の量で毎回異なりますが、1/2の時間に短縮できる気がします」



ーー凹みを深くするのもポイントでしょうか？



「凹みは貫通した方が均等に解凍しやすくなります」



ーー電子レンジで解凍する際の時間の目安は？



「300Wで4分→ラップを外して茶碗に移して600wで1分半〜2分で温めています。ラップのまま熱々になるまで温めるとラップのにおいがご飯に移ってしまうことが嫌なのでこの工程にしています」



ーー冷凍してからどのくらい保存できますか？



「1週間以内がいちばん美味しく食べられます」



ーー多数のレシピを公開されていますが、おすすめのレシピは？



「下記ポストの味玉です。ラーメン屋さんからも『作り方を教えてほしい』と頼まれるくらいで、いちばん美味しい味玉だという自信があります」



プロだからこそ知る裏ワザ。解凍時間が短縮でき、加熱ムラも防げるとなれば試さない手はありません。ラップで包む工程に一手間加えるだけというシンプルさも、毎日続けやすいポイントだと言えます。冷凍ご飯を日常的に活用している方は、次の機会に取り入れてみてはいかがでしょうか。



今までに多くのレシピを考案した麦ライスさんは「現役料理人の私だからこそ知り得る知識や、思いつくレシピを様々な方に届けたいと考えております。皆様には料理を楽しむ形で、私のアカウントをご活用いただければ幸いです」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）