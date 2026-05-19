“ポムポムプリン”当りくじに新作！ お祝いデザインの「かき氷機」などラインナップ
サンリオのポムポムプリンを題材にした当りくじの新作が、5月23日（土）から、全国の「ローソン」店舗および「サンリオショップ」などで発売される。
【写真】アニバーサリー仕様のぬいぐるみもかわいい！ “ポムポムプリン”当りくじ景品一覧
■チームプリンで30周年を祝福
今回登場するのは、30周年を迎えたポムポムプリンとチームプリンのみんながアニバーサリーをお祝いする、スペシャルデザインをあしらったアイテムがそろう全11等級＋ラストスペシャル賞から成るキャラクターくじ。
目玉の1等には、暑くなるこれからの季節にぴったりなスイーツが作れる「かき氷機」が、カップとスプーン付きで用意される。
また、王冠を被ったアニバーサリー仕様のポムポムプリンがかわいらしい2等の「ぬいぐるみ」や、中身が見えるクリア素材がオシャレな3等の「筒形ポーチ」も必見だ。
その他、「マスコット」、「プラボウル」、「クリップセット」など日常使いしやすいアイテムがラインナップ。
加えて、最後の1個を引くと手に入るラストスペシャル賞には、ポムポムプリンと仲間たちが集合した「ソファ形小物入れ」が提供される。
【写真】アニバーサリー仕様のぬいぐるみもかわいい！ “ポムポムプリン”当りくじ景品一覧
■チームプリンで30周年を祝福
今回登場するのは、30周年を迎えたポムポムプリンとチームプリンのみんながアニバーサリーをお祝いする、スペシャルデザインをあしらったアイテムがそろう全11等級＋ラストスペシャル賞から成るキャラクターくじ。
また、王冠を被ったアニバーサリー仕様のポムポムプリンがかわいらしい2等の「ぬいぐるみ」や、中身が見えるクリア素材がオシャレな3等の「筒形ポーチ」も必見だ。
その他、「マスコット」、「プラボウル」、「クリップセット」など日常使いしやすいアイテムがラインナップ。
加えて、最後の1個を引くと手に入るラストスペシャル賞には、ポムポムプリンと仲間たちが集合した「ソファ形小物入れ」が提供される。