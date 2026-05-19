ホームランを打つには「おにぎりをたくさん食べる！」鋭い質問も…ファイターズ選手が小学校訪問
５月１８日、ファイターズの選手たちが札幌市と北広島市内の小学校を訪れました。
（奈良間大己選手）「背番号５８、奈良間大己でーす！！」
毎年オフの日を利用して、これまで道内１０２校を回ってきたファイターズの選手たち。
子どもたちからは鋭い質問も飛びました。
（小学生）「どうやったらホームランをたくさん打てる？」
（奈良間大己選手）「ホームラン！オレが教えてあげるよ！おにぎりをたくさん食べる！！以上！！」
最後には奈良間大己選手と水野達稀選手からサインボールをプレゼントするじゃんけん大会のサプライスが。
子どもたちは選手と特別な時間を過ごしました。
（水野達稀選手）「毎年元気をもらえますね。これぐらい近いと１人１人の顔が見られてすごいよかった、ね？」
（奈良間大己選手）「やっぱり野球は人気であってほしい。身近にプロ野球チームがあるということで、野球人口が増えてくれたらいいかなと思う」
２０２６年は企画の一環として、ＷＥ ＬＯＶＥ ＨＯＫＫＩＤＯシリーズの帽子とクリアファイルが、道内およそ３万５０００人の小学４年生に贈られるということです。