５月１８日、ファイターズの選手たちが札幌市と北広島市内の小学校を訪れました。



（奈良間大己選手）「背番号５８、奈良間大己でーす！！」



毎年オフの日を利用して、これまで道内１０２校を回ってきたファイターズの選手たち。



子どもたちからは鋭い質問も飛びました。



（小学生）「どうやったらホームランをたくさん打てる？」



（奈良間大己選手）「ホームラン！オレが教えてあげるよ！おにぎりをたくさん食べる！！以上！！」





（奈良間大己選手）「これで終わり…と思いきや、ここでじゃんけん大会ー！」最後には奈良間大己選手と水野達稀選手からサインボールをプレゼントするじゃんけん大会のサプライスが。子どもたちは選手と特別な時間を過ごしました。

（水野達稀選手）「毎年元気をもらえますね。これぐらい近いと１人１人の顔が見られてすごいよかった、ね？」



（奈良間大己選手）「やっぱり野球は人気であってほしい。身近にプロ野球チームがあるということで、野球人口が増えてくれたらいいかなと思う」



２０２６年は企画の一環として、ＷＥ ＬＯＶＥ ＨＯＫＫＩＤＯシリーズの帽子とクリアファイルが、道内およそ３万５０００人の小学４年生に贈られるということです。