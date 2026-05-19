高市総理はきょう韓国を訪問し李在明大統領との首脳会談に臨みます。日韓両政府はエネルギー分野での協力を具体化するための「政策対話」を立ち上げる方向で調整しています。

今回の訪問は、首脳同士が互いの国を行き来する「シャトル外交」の一環で、政権幹部の一人は「複雑な国際情勢だからこそ、両国の連携を確認することが重要だ」と意義を強調しました。

高市総理

「両政府間の協力や日韓関係の一層の発展に向けた方向性について、李在明大統領とじっくり議論を深めて成果をもたらすことを楽しみにしています」

高市総理はきょうから2日間の日程で韓国を訪問し、李大統領の地元、安東で首脳会談に臨みます。今年1月の会談は高市総理の地元、奈良でおこなわれていて、開催の頻度、場所ともに両首脳が個人的な信頼関係を構築していきたいとの強い思いがにじんでいます。

両首脳は▼中国を含む地域情勢への対応に加えて、▼エネルギーの安定供給などイラン情勢にともなう喫緊の課題などについても意見を交わす見通しです。政府関係者によりますと日韓両政府はエネルギー安全保障での協力を具体化するため、「産業・通商政策対話」を立ち上げる方向で調整しているということです。

日中関係が冷え込み、イランをはじめ国際情勢も混沌とするなかで、高市総理には最も近い隣国である韓国との結束をいかに示せるかが問われています。