千昌夫、79歳で小型飛行機を操縦 コックピットからの景色に反響「カッコイイ」「最高のイケおじ」
歌手の千昌夫（79）が18日、自身のインスタグラムを更新。小型飛行機を操縦する姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「最高のイケおじ」79歳で小型飛行機を操縦する千昌夫、コックピットでの姿を披露
投稿では「久しぶりフライト 名古屋小牧空港 飛行機ライセンス46年前取得。技量維持の為」とつづり、操縦席に座る姿を披露。操縦席の後ろから撮影された写真には、小さく見える街並みや滑走路が写し出されており、実際に空を飛んでいる臨場感が伝わるショットとなっていた。
79歳という年齢を感じさせない姿に「若い！若い！」「カッコイイ」「うわぁ凄い」「最高のイケおじですね」「とても夢があっていいなぁ」などの反響が寄せられている。
【写真】「最高のイケおじ」79歳で小型飛行機を操縦する千昌夫、コックピットでの姿を披露
投稿では「久しぶりフライト 名古屋小牧空港 飛行機ライセンス46年前取得。技量維持の為」とつづり、操縦席に座る姿を披露。操縦席の後ろから撮影された写真には、小さく見える街並みや滑走路が写し出されており、実際に空を飛んでいる臨場感が伝わるショットとなっていた。
79歳という年齢を感じさせない姿に「若い！若い！」「カッコイイ」「うわぁ凄い」「最高のイケおじですね」「とても夢があっていいなぁ」などの反響が寄せられている。