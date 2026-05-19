小芝風花、10年来の付き合いの仲良し俳優と“デート”満喫 オフ2ショットに反響「顔までお2人似てきた気がする〜」「姉妹のようです」
俳優の小芝風花（29）が18日、自身のインスタグラムを更新。「みゆちゃんとデートした」と明かし、仲良しの俳優・柳生みゆ（35）とのプライデート満喫ショットを披露した。
【写真】「顔までお2人似てきた気がする〜」「姉妹のよう」小芝風花＆柳生みゆの“デート”ショット
10年以上の付き合いがあるという2人。小芝は「みゆちゃんと遊んでるとき、時計見るたびに驚く。時間経つの早すぎて」と、この日も柳生と充実した時間を過ごしたことを伝え、「話し足りないからまたすぐ遊ぶーっっ」とつづっていた。
なお、柳生も自身のインスタを更新し「風花とランチしてお買い物した日」と写真を添えて紹介。
「ピンバッジをトートバッグとかポーチにつけるのが好きなんだけど、宝の山みたいなところから一緒に可愛いの見つけ出してくれた この日暑すぎてピンバッジがあっちあちになってたんだけど、2人であちーあちー言いながら探すの楽しかった」と情緒たっぷりに思い出を振り返っていた。
これらの投稿に対し、ファンからは「かわいー！」「相変わらず仲良いですね」「宝探し楽しそう！」「仲良し」「2人とも幸せそう！」「本当に姉妹のようです」「なんか顔までお2人似てきた気がする〜」「カワイイおデートツーショットありがた山〜」などと、さまざまなコメントが寄せられている。
【写真】「顔までお2人似てきた気がする〜」「姉妹のよう」小芝風花＆柳生みゆの“デート”ショット
10年以上の付き合いがあるという2人。小芝は「みゆちゃんと遊んでるとき、時計見るたびに驚く。時間経つの早すぎて」と、この日も柳生と充実した時間を過ごしたことを伝え、「話し足りないからまたすぐ遊ぶーっっ」とつづっていた。
「ピンバッジをトートバッグとかポーチにつけるのが好きなんだけど、宝の山みたいなところから一緒に可愛いの見つけ出してくれた この日暑すぎてピンバッジがあっちあちになってたんだけど、2人であちーあちー言いながら探すの楽しかった」と情緒たっぷりに思い出を振り返っていた。
これらの投稿に対し、ファンからは「かわいー！」「相変わらず仲良いですね」「宝探し楽しそう！」「仲良し」「2人とも幸せそう！」「本当に姉妹のようです」「なんか顔までお2人似てきた気がする〜」「カワイイおデートツーショットありがた山〜」などと、さまざまなコメントが寄せられている。