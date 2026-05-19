最大年1.55%! SBJ銀行が「夏のボーナス定期預金キャンペーン」開始
SBJ銀行は5月13日から、「夏のボーナス定期預金キャンペーン」を開始した。
夏のボーナス定期預金キャンペーン
今回のキャンペーンでは、1年から5年ものまでのスーパー定期預金・大口定期預金(インターネット専用を含む)を対象に大幅な優遇金利が適用される。
優遇金利は、「5年もの」が年 1.55%(税引後 1.235%)、「3年もの」が年 1.50%(税引後 1.195%)、「2年もの」が年 1.50%(税引後 1.195%)、「18カ月もの」は、キャンペーン期間中のみの取り扱いで年 1.40%(税引後 1.115%)、「1年もの」が年 1.35%(税引後 1.075%)。
日本国内に居住する個人の顧客を対象に、募集総額1,500億円に達し次第受付を終了する。
近年は定期預金の金利引き上げが相次いでおり、夏のボーナス時期に合わせたキャンペーンも各金融機関で広がっている。今回のSBJ銀行のキャンペーンでは、1年ものから5年ものまで幅広い期間で優遇金利を設定。特に5年ものは年1.55%となっており、預け先を比較検討している人にとって注目の内容となりそうだ。
キャンペーン詳細
夏のボーナス定期預金キャンペーン
今回のキャンペーンでは、1年から5年ものまでのスーパー定期預金・大口定期預金(インターネット専用を含む)を対象に大幅な優遇金利が適用される。
優遇金利は、「5年もの」が年 1.55%(税引後 1.235%)、「3年もの」が年 1.50%(税引後 1.195%)、「2年もの」が年 1.50%(税引後 1.195%)、「18カ月もの」は、キャンペーン期間中のみの取り扱いで年 1.40%(税引後 1.115%)、「1年もの」が年 1.35%(税引後 1.075%)。
近年は定期預金の金利引き上げが相次いでおり、夏のボーナス時期に合わせたキャンペーンも各金融機関で広がっている。今回のSBJ銀行のキャンペーンでは、1年ものから5年ものまで幅広い期間で優遇金利を設定。特に5年ものは年1.55%となっており、預け先を比較検討している人にとって注目の内容となりそうだ。
キャンペーン詳細