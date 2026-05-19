キリスト教式のお葬式とは！？カトリック,プロテスタントの宗派ごとを違いを解説【増補改訂版 身内が亡くなった時の手続きハンドブック】

キリスト教式のお葬式とは！？カトリック,プロテスタントの宗派ごとを違いを解説

キリスト教式のお葬式

2つの宗派で異なるお葬式

キリスト教のお葬式には、故人の魂が神の御許に受け入れてもらえるよう祈るという意味合いも込められています。お葬式はほとんどが所属する教会で行われ、神父や牧師の主導で進みます。葬儀社は設営や会葬者の誘導などを行います。

カトリックでは通夜を「通夜の祈り」 、葬儀を「葬儀ミサ」といいます。葬儀ミサでは死者が安息をえられるよう祈る「感謝の典礼」が中心となります。日本の習慣も取り入れることもあります。

プロテスタントは通夜を「前夜式」といい、葬儀・告別式はとくに分けず、 「葬儀」とします。

神の前ではだれもが平等という考えから、供花の差出人の名前を外し、遺品や勲章などは置きません。

一般的なミサ・式典の流れ

ミサ、式典ではキリスト教式になじみのない参列者も多いので、聖歌や賛美歌の歌詞、祈りの言葉などを印刷した式次第(プログム)を、教会または葬儀社が用意してくれます。

カトリック 通夜の祈り

1 聖歌斉唱

2 聖書朗読

3 献香・献花

4 結びの祈り

5 茶話会

葬儀ミサ

1 言葉の典礼(聖書朗読など)

2 感謝の典礼(パンとぶどう酒を捧げる)

3 主の祈り

4 弔辞・弔電

5 喪主あいさつ

6 献花

7 出棺

プロテスタント 前夜式

1 聖書朗読、賛美歌斉唱

2 主の祈り

3 牧師による追悼説教・祈き祷

4 献花

5 茶話会

葬儀

1 聖書朗読、賛美歌斉唱

2 祈祷

3 追悼説教、祝祷

4 弔辞・弔電

5 喪主あいさつ

6 献花

7 出棺

※式次第は一部省略したもの。また、地域や宗派によって内容が異なる。

【出典】『増補改訂版 身内が亡くなった時の手続きハンドブック』著：奥田 周年