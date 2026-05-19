目指すべき姿はかかし！体幹の強い体を作る為のトレーニングのコツとは？【プロトレーナーが本気で教える 完全体幹教本】

体幹の強い体を作る為のトレーニングのコツとは

木場式新体幹メソッド 目指すべき姿はかかし！

体幹の強い体を作るためには下半身の筋力強化は欠かせません。特に体重を支える足首と足指をしっかり鍛えよう！

すぐれた体幹作りは、土台＝下半身の強さにある

理想はかかし 土台がしっかりしているから、グラグラしない 上半身：体幹トレーニング（胴体） 下半身：下半身＆足指トレーニング

→この組み合わせが大切

上半身と下半身の運動でブレない軸を作る

体幹とは胸と背中、お腹、腰まわりをさしますが、その体幹を支えるために父かせないのが下半身の筋力です。下半身は体の土台のようなもの。なかでも体重を支える足首の可動域が狭いと、うまくバランスをとれません。

さらに重要なのが足指の動き。1本1本の足の指でしっかり大地を踏みしめられてはじめて、上半身を支えることができます。

例えば、田畑に立つ「かかし」の脚がまっすぐ地面にさされているように、下半身が強く床をとらえることができれば上半身はぐらつきません。上半身と下半身をうまく連動させることができれば、ブレない軸ができ上がります。

腹筋の使われていない体はきゅうりの入っていないちくわと同じ！？

中が空洞のちくわ：グラグラする→腹筋がうまく使えていない

中にきゅうりを入れたちくわ：グラグラしない→腹筋がうまく使えている

【出典】『プロトレーナーが本気で教える 完全体幹教本』著：木場克巳