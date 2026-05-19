5月14日（木）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MC・DAIGOのちょっと気になる“クイズの出し方”に注目が集まった。

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この日のテーマは「頼りになる食材」。節約食材の代表格“ちくわ”をフレンチ風に仕立てた「ちくわとじゃがいものリヨン風」を辻調理師専門学校の大西章仁先生から教わった。

ちくわのような手頃でおいしく、いろんな料理にアレンジできる、まさに「頼りになる」定番食材はどこの家庭にもあるもの。恒例のパーソナルクイズ「DAIGOクイズ」では、「DAIGO家に必ずある、頼れる食材は何でしょう？」との問題が出された。

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「かにかま！」と答える先生だが、「違います！」とDAIGO。しかし、間違うのは無理もなく、DAIGO家の冷蔵庫の中身など知る由もない大西先生が、一発で正解できるわけがない。

【動画】トークでは、大西家の“頼れる定番食材”も公開。子どもたちに「カルシウムを摂ってもらいたい」と、先生が「いろんなものに入れる」食材とは？

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そこで、「そのまま食べられますか？」と食材のヒントをたずねると、DAIGOは「う～ん…」と考え込むような表情に。「どれにしようかなと思って」とつぶやき、「もうひとつ言ってみてください」と別の答えをうながした。

そんなボーナスチャンスに、先生は「ちくわ！」「かまぼこ？」と果敢に解答するが、結果はいずれも「惜しい！」。正解は「チーズ」で、DAIGO家の子どもたちの大好物でもあるらしい。

しかし、ちくわやかまぼこが「惜しい」とはまったく思えない正解に「全然違いますよ！（笑）」と大西先生。視聴者からは、DAIGOが出題中に放った気になるひと言「どれにしようかなと思って」に対し、「クイズの答えを決めないまま出題したDAIGO氏」「出題してから答え考えてるやろw」「ちょっとズルくない？w」など鋭いツッコミが相次ぎ、SNSは大いに盛り上がった。

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（※）レシピ

ちくわとじゃがいものリヨン風

＜材料（2人分）＞

ちくわ 5本（120g）

玉ねぎ 60g

じゃがいも 150g

にんにく（みじん切り） 大さじ1/2

パセリ（みじん切り） 大さじ1

カレー粉 小さじ1/4

サラダ油 大さじ4

バター 15g

塩 小さじ 1/3

黒こしょう（粗びき） 適量

＜作り方＞

（1）ちくわは斜め1cm幅に切り、玉ねぎは繊維に沿って薄切りにする。

（2）じゃがいもは皮をむいて5mm厚さの半月切りにし、ペーパータオルで水分を取り除く。

（3）にんにくのみじん切り、パセリのみじん切り、カレー粉を混ぜる。

（4）フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、じゃがいもを入れて焼き、表面が焼き固まれば玉ねぎを加えてしんなりするまで炒め、ザルに取り出して余分な油をきる。

（5）（4）のフライパンにバター5gを熱し、ちくわを加えて中火で炒め、（4）、塩を加える。

（6）弱火にして残りのバター、（3）を加えて軽く炒めて香りを出し、黒こしょうをふり、全体を混ぜ合わせて器に盛る。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「ちくわとじゃがいものリヨン風」の調理の様子は、5月14日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。