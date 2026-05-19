栃木県上三川（かみのかわ）町で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、実行役とされる男子高校生のものとみられる衣類が現場で脱ぎ捨てられていたことが、捜査関係者への取材で分かった。

県警は逃走時に発見されにくくするためだった可能性があるとみて調べている。

事件直前には実行役とみられる黒っぽい服装の不審者が近隣住民に目撃されていた。県警はこれまでに、相模原市と川崎市のいずれも１６歳の男子高校生４人と、横浜市港北区小机町、無職竹前海斗（２８）、妻の美結（２５）の両容疑者を強盗殺人容疑で逮捕した。４人が実行役で、夫婦が現場の指示役とみている。

発表によると、６人は何者かと共謀し、１４日午前９時２５分頃、上三川町上神主の会社役員男性（６８）方に侵入して金品を物色し、男性の妻・富山英子さん（６９）の胸を突き刺すなどして殺害した疑い。男性からの連絡で駆けつけた４０歳代の長男と３０歳代の次男も頭部を殴られるなどして負傷した。

富山さんには殴られたり、刺されたりした傷が計２０か所以上確認されており、県警は現場から凶器とみられる刃物１本と、バールを押収している。

一方、男性方近くの民家の敷地内で、事件に使われたとみられるバールが見つかっていたことも近隣住民への取材でわかった。物置と車庫の数十センチほどの隙間に置かれていたといい、１５日に発見された。捜査関係者によると、男子高校生らが逃走中に捨てた可能性が高いという。

竹前容疑者は１９日午前、拘束し続けて取り調べる必要性があるかを見極める「勾留質問」を受けるため宇都宮地裁に護送され、美結容疑者も宇都宮地検に送検された。