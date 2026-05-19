お笑いコンビ、さらば青春の光の東ブクロ（40）が18日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。自身のYouTubeチャンネル内で降板したい番組を明かした真相を語った。

ウエストランドの井口浩之は「毒がたまりにたまっている方が緊急ゲストで」とふり、とろサーモン久保田かずのぶは「まだいるんですか」と笑った。

ブクロが登場すると、久保田は「どうした。どうしたブクロ」と笑った。

井口は「なんかニュース見ましたよ。東ブクロさんがそこまで言うってイメージなかったんで」と語った。

ブクロは「毒なんて吐くことなんか20年間なかったのよ。初めて吐いた毒がネットニュースになってしまった」と語った。

ブクロはさらば青春の光の公式YouTubeチャンネルで放送しているカカロニ栗谷とのラジオ「垂流的雑談のススメ」内で、「ブクロが正直やめたいレギュラー番組」というタイトルでTOKYO MX「正直サミット」への不満を語っていた。

ブクロは「初めのきっかけはお便りですよ。その人は『会社で居場所がないんです』みたいな話をしたんで、『僕も1つレギュラー番組やめたいやつありますわ』って話から。それは打ち合わせもない、台本も書かれていない。進行も森田（哲矢）がやる。最後MVPみたいな発表も森田がやる。YouTubeのサムネに載っていない。これMCとしていらんやんけ、もうこんなもんやめたるわ！って話をしたら、シーズン2が始まってしまったんですよ」とここまでの経緯を語った。