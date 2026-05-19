今年3月、男鹿市で小型の陸上風車が倒壊していたことがわかりました。



男鹿市では先月と3年前にも風車の事故が起きていて、地元の住民からは不安の声が上がっています。



川島有紗記者

「倒壊した風車は、住宅地のすぐ近くにある林の中に立っていました」



倒壊した状態で見つかったのは男鹿市野石に設置されていた小型の陸上風車です。



高さは約20メートルで、地上約1.5メートルの所で支柱が折れました。





風車は大仙市のヤマサ興産が設置したもので、運転開始は2019年1月です。男鹿市によりますと、今年3月上旬、発電管理システムが異常を検知し、3月16日に倒壊していることが確認されました。近くに住む人によりますと、7日の夜に大きな音がして次の日に確認したところ風車が倒れていました。男鹿市野石では3年前、大型の陸上風車の羽根の先端が折れる事故が発生しています。破片は周囲に飛び散り、100メートル以上離れた田んぼにも突き刺さりました。男鹿市では先月にも観光案内所の近くで風車の羽根が折れています。相次ぐ事故に地元の住民からは不安の声が上がっています。男鹿市は2018年に施行した独自のガイドラインで、小型風車の事故が発生した際は速やかに報告するよう事業者に求めています。今回、ヤマサ興産から男鹿市に正式な報告が行われたのは、倒壊が確認されてから1か月半以上が過ぎた今月7日でした。法律で義務付けられている国への報告は速やかに行ったものの、男鹿市のガイドラインの内容は失念としていたということです。男鹿市で小型の風車が倒壊した事例はなく、ヤマサ興産が事故の原因を調べています。