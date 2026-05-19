高橋一生主演の『リボーン ～最後のヒーロー～』（以下、リボーン／テレビ朝日系）が放送中。さらに1月期には『リブート』（TBS系）も注目を集めるなど、近年は実写ドラマの領域でも“転生”や“人生のやり直し”を題材にした作品が増えつつある。主人公が別人として新たな人生を歩む、あるいは過去へ戻って人生をやり直す――こうした設定は、もともと小説やゲーム、ライトノベル、アニメの中で独自の発展を遂げ、多くのファンを獲得してきたジャンルだ。なぜ今、その文脈が実写ドラマへ波及しているのか。平成ノスタルジーとの関係性、そして日本ドラマならではの“転生もの”の特徴について、ドラマ評論家の成馬零一氏に話を聞いた。

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■“平成リバイバル”がドラマで定番化 成馬氏はまず、「同じ“転生もの”として語られていますが、『リボーン』と『リブート』は実はかなりアプローチが異なる作品です」と整理する。

「『リボーン』は過去に戻って人生をやり直す時間SF的な作品。一方、『リブート』は“別の人間として新しい人生を生きる”物語で、似ているようでジャンル的には異なり、どちらかというと潜入スパイものに近いですよね。ただ、どちらにも共通しているのは、“人生をやり直したい”という感覚だと思います。転生もののドラマの主流は『リボーン』のほうで同じ時間をやり直すタイムリープ型ですが、近過去を舞台にすることで、視聴者自身の記憶や体験と結びつく近過去を追体験できる面白さが魅力だと言えます」

その背景には、近年のドラマシーンにおける平成ノスタルジーの広がりもあるという。

「ここ数年、ドラマでは“平成リバイバル”が定番化している印象があります。平成までは昭和ノスタルジーが主流で、TBSの日曜劇場で『砂の器』や『華麗なる一族』といった昭和の名作のリメイクが流行しました。ですが、令和になったことで、今度は平成を懐かしむ感覚が本格的に立ち上がってきたように感じます。最近は30代のクリエイターがドラマ制作の中心に入ってきているので、2000年代や2010年代前半の平成カルチャーを懐かしむ感覚が自然と作品に反映されるのかもしれません。彼ら自身の青春時代を描けるようになったというか、自分たちだけの懐かしさを武器にできる時代になりつつある。転生ものや近過去が舞台のドラマが増えている背景には、そうした世代感覚もあると思います」

■転生ものの源流は80～90年代カルチャーに では、そもそも転生ものは、なぜここまで日本のエンタメに定着していったのか。成馬氏は、その源流には1980～1990年代のアニメやゲームがあると指摘する。

「輪廻転生的な発想を取り入れた物語は昔からあって、『ぼくの地球を守って』や『美少女戦士セーラームーン』、人気RPG『真・女神転生』シリーズの元となった小説『デジタル・デビルストーリー 女神転生』などもそうですよね。神話の神様や歴史上の人物が現代に転生して学園生活を送るという作品も昔からたくさんあります。ただ、当時は過去（前世）から現代へ来る物語が中心でした。一方、近年の転生ものは、現代から異世界へ行くとか、過去へ戻るというパターンが多い。つまり、現代から離れる物語なんですよね。そこには、現代を生きることのしんどさみたいな感覚も反映されている気がします」

また成馬氏は、現在の転生ブームをループものやゲーム文化の延長線上にあるものだと分析する。

「坂元裕二さんの『ファーストキス 1ST KISS』のように、同じ時間を繰り返すループものがありますよね。もともとは『リプレイ』などのSF小説のアイデアだったと思うのですが、現在の転生ものはそこから派生した要素が大きいと思います。特にゲーム文化の影響は大きくて、今のゲームはマルチエンディングが当たり前になっていますよね。1周目のプレイでエンディングを迎えた後、2周目、3周目とプレイして、全部のルートをクリアした先にトゥルーエンドがある。そういった“選択肢をやり直す”感覚が物語の楽しみ方として定着したのかもしれません。同じ時間を延々と繰り返すという感覚は、かつてはSFで描かれた複雑な概念でしたが、今はゲームを経由したことで、誰もが理解できる身近な感覚として共有されていて、だから青春映画や恋愛映画でもポピュラーな設定として採用されているのだと思います」

■バカリズム作品が象徴する物語の広がり 近年のドラマにも色濃く反映されているそうした感覚を象徴する作家として、成馬氏はバカリズムの名を挙げる。

「たとえばバカリズムさんは、ゲーム文化やライトノベル的な発想を一般向けに翻訳している作家だと思います。『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）はまさにそうで、同じ人生でも何通りもの選択肢があるというゲーム的な発想で作られていた。最近だと、“人生何周目？”みたいな言い回しが日常的に使われるくらい、この感覚は一般化しています。『リボーン』もそうですが、現代を舞台にした転生ものは“生まれ変わる”というより、“同じ時間を何度もやり直している”という感覚の方がしっくりくる。今世・来世といった言葉も含めて、どこか仏教的な世界観ともつながっていると思います。一方、『ホットスポット』（日本テレビ系）は、ある街に宇宙人や未来人が集まってくるという構造はライトノベルの『涼宮ハルヒの憂鬱』を彷彿とさせます。2000年代にオタク向け作品で多用されていたアイデアが、地上波のドラマで成立している現在の状況を見ていると、この20年くらいでオタク的な感覚が一般化したんだと感じます。そういうゲーム的発想や同じ時間を繰り返す感覚は、これからの実写ドラマでもさらに広がっていくと思います」

■時事ネタをドラマで扱う難しさも影響？ 続けて成馬氏は、「SFやファンタジーに近い題材は、今後ますます増えていくと思う」と語る。その背景には、現在のテレビドラマを取り巻く制作環境の変化があるという。

「むしろ今は、リアルな現代を描くことのほうが難しくなっているのかもしれません。少し前に『太田光のテレビの向こうで』（BSフジ）で、爆笑問題の太田光さんと宮藤官九郎さんが対談していたのですが、宮藤さんが“時事ネタをドラマで扱うのがすごく難しくなっている”と話していたんです。情報の流れが速すぎるので、ドラマで時事性を扱おうとしても、放送される頃にはもう古くなってしまう。また以前のドラマは終盤になるとスケジュールがギリギリで、書いた脚本をすぐに映像化することが多かった。だからこそ現実の空気感が作品に反映されるライブ的な面白さもあったのですが、今はスケジュール管理がしっかりしている分、時事ネタをドラマに反映させることが難しくなっている。その意味で興味深かったのは、新春に放送された『不適切にもほどがある！』（TBS系）のスペシャルドラマですね。作品内で日本初の女性総理大臣の誕生を描いたら、現実とリンクしてしまった。その意味で予言的な作品とも言えるのですが、ドラマでは、女性総理が誕生するのは2036年という10年後だったため、むしろ現実に追い抜かれてしまったという印象の方が大きい。今は現実の方がめちゃくちゃでなんでもありなので、フィクションで現代を切り取ること自体が、難しくなっているのかもしれません」

働き方改革など労働環境の変化はドラマの制作現場にも影響を与えており、かつてのように放送と並走しながら脚本を書き換える制作スタイルも難しくなっているようだ。その中で、転生ものは実写ドラマにとって非常に扱いやすいフォーマットになっていると分析する。

「だからこそ、『リボーン』のように10～20年前へ戻って、平成カルチャーを楽しむ構造がハマりやすいんですよね。当時の流行や空気感を、“あるあるネタ”として視聴者と共有できる。転生ものって、ノスタルジーとエンタメを両立しやすいフォーマットなんです」

転生やループを扱った物語は、いまやライトノベルやアニメだけのものではなく、地上波ドラマにおいても重要な物語フォーマットになりつつある。平成ノスタルジー、ゲーム文化、そして“人生をやり直したい”という現代人の感覚。そうした時代の空気を映し出す装置として、ドラマにおける転生ものは今後さらに存在感を強めていきそうだ。（文＝佐藤アーシャマリア）