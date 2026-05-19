・ボードルアが上値追い加速、ＤＸ推進支援で抜群の業績変化率と高ＲＯＥが脚光浴びる

・テスＨＤはＳ高カイ気配に張り付く、大和の蓄電所投資報道で思惑

・Ｔ＆Ｓ・Ｇ、アルゴグラフなどキオクシア関連株に物色の矛先、キオクシア驚異的な収益成長で商機拡大の思惑

・エクサＷｉｚは新値追い、グループ会社が機関投資家データベース管理機能の提供開始

・アルバリンクはＳ高、空き家対策で自治体と連携

・三菱ＵＦＪなど銀行株が堅調、市場予想上回るＧＤＰで日銀利上げシナリオ意識

・エアウォータが破竹の９連騰、シティインデックスが大株主浮上で株高後押し

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※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS