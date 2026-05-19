ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」が5月15日より、『KANSAI COLLECTION 2026 A/W ISAMU MORITA BRIDE スペシャルステージ出演権争奪戦』を開催中だ。

本イベントは、「KANSAI COLLECTION 2026 A/W（関西コレクション）」のスペシャルステージ出演権を懸けたオーディション企画で、17LIVEとしては9回目の実施となる。今回は、花嫁の“切ないほどの美しさ”を表現するドレスブランド「ISAMU MORITA BRIDE」とのスペシャルコラボステージへの出演権が対象となる。

参加対象は、17LIVEで活躍中の認証ライバーで18歳以上の女性。アプリ内イベントで上位入賞、または特別な条件を達成したライバーの中から、オーディションを経て12名が選出される。

選ばれたライバーは、8月13日に京セラドーム大阪で開催される「KANSAI COLLECTION 2026 A/W」のスペシャルステージにて、「ISAMU MORITA BRIDE」の秋冬コレクションドレスを着用してランウェイに登場する。

主なプライズは、KANSAI COLLECTION 2026 A/W スペシャルステージ出場権（12名）、特別メイクアップアーティストによるフルヘアメイク権（上位2名）、KANSAI COLLECTION 2026 A/W チケットなど。

なお、Vライバーやキャラクター、着ぐるみなど顔出しをしていない配信者は対象外となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）