ボードルア<4413.T>＝上値追い加速し３連騰。５日・２５日移動平均線のゴールデンクロスも目前、４月１７日の戻り高値２３２０円奪回を視野に捉えている。コンサルティングから、ネットワークサーバーの仮想化及び構築、運用・保守まで一気通貫で対応できる強みで、企業のＤＸ投資需要を取り込み収益成長に反映させている。ここ数年来、飛躍的な業績変化をみせている。２７年２月期は売上高が前期比３５％増の２３５億円、営業利益は同３０％増の４４億９００万円と高水準の伸びが続く見通しだ。また、ＲＯＥが約４０％と非常に高く、資本効率の高い経営に注目が集まっている。



エア・ウォーター<4088.T>＝破竹の９連騰。産業用ガスの大手で多様な業界ニーズに対応しており、医療用酸素ではトップシェアを誇るほか、半導体向けで高水準の需要を獲得している。そうしたなか、旧村上ファンド系でアクティビストとして名を馳せるシティインデックスイレブンスが１８日付で関東財務局に提出した大量保有報告書によると、シティインデックスイレブンスと共同保有者の同社株式保有比率が５．８６％と、新たに５％を超過したことが分かった。保有目的は「株主価値向上に資する、資本政策及びコーポレートガバナンス等に関する助言及び提案」としており、提案の内容については「資本政策の変更（増配及び自己株式取得）」と「株式の非公開化（ＭＢＯも対象）」を含むとしており、足もと同社の株価を刺激する格好となっている。



ＡｌｂａＬｉｎｋ<5537.T>＝ストップ高人気。１８日取引終了後、愛媛県新居浜市と「空き家の流通促進に関する包括連携協定」を結んだと発表した。空き家の流通・活用に関するノウハウと全国のネットワークを生かし、同市と協力して空き家問題の解消と生活環境の保全を図る。あわせて、宮城県塩竈市から「空家等管理活用支援法人」に指定されたことを明らかにした。官民連携で空き家対策を進める。今回の指定により、同社が連携する自治体の数は全国で４５自治体になったという。これら発表が材料視され、買いを呼び込んでいるようだ。



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出所：MINKABU PRESS