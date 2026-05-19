開催：2026.5.19

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 7 - 6 [ブルージェイズ]

MLBの試合が19日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとブルージェイズが対戦した。

ヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズ、対するブルージェイズの先発投手はパトリック・コービンで試合は開始した。

1回裏、1番 ポール・ゴールドシュミット 初球を打って右中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 1-0 TOR

4回表、6番 アーニー・クレメント 4球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでブルージェイズ得点 NYY 1-3 TOR

4回裏、9番 Ｊ．Ｃ． エスカラ 2球目を打ってライトへの犠牲フライでヤンキース得点 NYY 2-3 TOR、1番 ポール・ゴールドシュミット 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 NYY 3-3 TOR

5回表、1番 ジョージ・スプリンガー 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでブルージェイズ得点 NYY 3-4 TOR

6回表、6番 アーニー・クレメント 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでブルージェイズ得点 NYY 3-5 TOR

7回裏、4番 コディ・ベリンジャー 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 5-5 TOR、6番 ジャズ・チザム 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 7-5 TOR

9回表、7番 ヘスス・サンチェス 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 NYY 7-6 TOR

試合は7対6でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのポール・ブラックバーンで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はブルージェイズのジャリエル・ロドリゲスで、ここまで0勝1敗0S。ヤンキースのベッドナーにセーブがつき、1勝3敗11Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.234となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-19 11:20:16 更新