開催：2026.5.19

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 3 - 9 [ブリュワーズ]

MLBの試合が19日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとブリュワーズが対戦した。

カブスの先発投手は今永昇太、対するブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロートで試合は開始した。

2回表、4番 クリスチャン・イエリチ 初球を打ってライトスタンドへのホームランでブリュワーズ得点 CHC 0-1 MIL

4回表、6番 ジェーク・バウアーズ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 CHC 0-2 MIL、8番 サル・フリリック 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 CHC 0-4 MIL、1番 ジャクソン・チョウリオ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 CHC 0-5 MIL

5回表、6番 ジェーク・バウアーズ 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでブリュワーズ得点 CHC 0-8 MIL

5回裏、9番 ダンスビー・スワンソン 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでカブス得点 CHC 2-8 MIL、2番 マイケル・ブッシュ 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 CHC 3-8 MIL

6回表、4番 クリスチャン・イエリチ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 CHC 3-9 MIL

試合は3対9でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのシェーン・デロハンで、ここまで2勝1敗1S。負け投手はカブスの今永昇太で、ここまで4勝4敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、2安打、0打点、打率は.266。さらに、カブスの今永昇太はこの試合で4.1回を投げ、9安打（2本塁打）、8失点、2奪三振、防御率は3.38となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-19 11:20:18 更新