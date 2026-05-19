国際卓球連盟（ITTF）は18日、2026年第21週の世界ランキングを発表した。

■TOP100入り日本勢は12選手

男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの3位を維持。また、松島輝空（個人）は8位をキープし、2人が引き続きトップ10入りを維持している。

ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。トルルス・モーレゴード（スウェーデン）が2位につけ、張本智に続く4位にはフェリックス・ルブラン（フランス）が位置している。

その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が前週から変わらず15位。宇田幸矢（協和キリン）が29位、篠塚大登（東都観光バス）も33位をキープした。

また、「WTTフィーダー イスタンブール」で優勝した吉村真晴（SCOグループ）は11ランクアップの40位に浮上した。

田中佑汰（ファースト）は1つ順位を下げて43位。吉山僚一（日本大）は3つ順位を上げて67位に浮上した。茺田一輝（協和キリン）は2ランクダウンの68位、吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は2つ順位を下げて71位となっている。

さらに、坂井雄飛（愛知工業大学）は87位、及川瑞基（ケアリッツ・テクノロジーズ）は91位を維持。今週は日本勢から12選手が男子シングルスのトップ100にランクインした。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年5月18日更新）

■トップ100以内の日本男子選手ランキング

3位 （-）：張本智和

8位 （-）：松島輝空

15位（-）：戸上隼輔

29位（-）：宇田幸矢

33位（-）：篠塚大登

40位（↑ 51位）：吉村真晴

43位（↓ 42位）：田中佑汰

67位（↑ 70位）：吉山僚一

68位（↓ 66位）：茺田一輝

71位（↓ 69位）：吉村和弘

87位（-）：坂井雄飛

91位（-）：及川瑞基