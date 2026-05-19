19日前引けの日経平均株価は4日続落。前日比386.19円（-0.64％）安の6万429.76円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1107、値下がりは436、変わらずは20と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は300.49円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が160.1円、東エレク <8035>が146.83円、フジクラ <5803>が65.37円、ファナック <6954>が53.13円と並んだ。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を184.24円押し上げ。次いでリクルート <6098>が58.13円、コナミＧ <9766>が47.94円、ＫＤＤＩ <9433>が33.79円、バンナムＨＤ <7832>が28.36円と続いた。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位はサービスで、以下、その他製品、保険、水産・農林が続いた。値下がり上位には非鉄金属、精密機器、ガラス・土石が並んだ。



株探ニュース