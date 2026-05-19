19日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比25.2％減の2346億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同27.5％減の1744億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 金融 <1632> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ キャッシュフロー <356A> 、上場インデックスファンド日経銀行株１０ <540A> が新高値。業界改革厳選ＥＴＦ ＲＥＩＴイベント <396A> 、東証ＲＥＩＴ物流フォーカスＥＴＦ <489A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ東証ＲＥＩＴ <2066> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が4.89％高、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が4.55％高、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が4.15％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が3.87％高、東証グロース２５０ＥＴＦ <2516> が3.60％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は8.83％安、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は5.39％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> は5.13％安、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> は5.09％安、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は5.07％安と大幅に下落した。



日経平均株価が386円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1056億5900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1399億5600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が196億2000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が132億2300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が122億1900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が82億2400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が68億3600万円の売買代金となった。



株探ニュース