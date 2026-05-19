19日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数357、値下がり銘柄数194と、値上がりが優勢だった。



個別ではＡｌｂａＬｉｎｋ<5537>、ログリー<6579>がストップ高。アディッシュ<7093>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ<135A>、カウリス<153A>、アストロスケールホールディングス<186A>、イオレ<2334>、夢展望<3185>など21銘柄は年初来高値を更新。ＱＤレーザ<6613>、ＡＣＳＬ<6232>、ライトアップ<6580>、ＱＰＳホールディングス<464A>、プレシジョン・システム・サイエンス<7707>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＦＲＯＮＴＥＯ<2158>、博展<2173>、アスカネット<2438>、Ａｉロボティクス<247A>、キッズスター<248A>など39銘柄が年初来安値を更新。ＥｄｕＬａｂ<4427>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、オキサイド<6521>、ジンジブ<142A>、クリアル<2998>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース