　19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　105659　　 -29.5　　　 60230
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 19620　　 -18.9　　　　3609
３. <1360> 日経ベア２　　　 13223　　　-9.3　　　　88.6
４. <1321> 野村日経平均　　 12219　　 -26.3　　　 63270
５. <2644> ＧＸ半導日株　　　9363　　 329.1　　　　3651
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8224　　 -24.7　　　 71790
７. <200A> 野村日半導　　　　7890　　　74.0　　　　4047
８. <1579> 日経ブル２　　　　6836　　 -26.8　　　 650.4
９. <1540> 純金信託　　　　　5925　　 -11.4　　　 21600
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　3860　　 -47.4　　　 895.7
11. <1398> ＳＭＤリート　　　2595　　 420.0　　　1873.0
12. <1542> 純銀信託　　　　　2525　　 -58.1　　　 35990
13. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2303　　　72.4　　　　5894
14. <1306> 野村東証指数　　　2164　　 -52.5　　　 407.3
15. <1329> ｉＳ日経　　　　　1573　　 -46.7　　　　6295
16. <1615> 野村東証銀行　　　1517　　　93.7　　　 660.2
17. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1422　　 -18.7　　　　 145
18. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1120　　 -36.3　　　 397.9
19. <1330> 上場日経平均　　　1049　　 -59.0　　　 63340
20. <1320> ｉＦ日経年１　　　 963　　 -48.3　　　 63030
21. <2243> ＧＸ半導体　　　　 928　　 -42.5　　　　4216
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 878　　 -24.8　　　　3708
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 836　　 -26.5　　　1955.0
24. <1655> ｉＳ米国株　　　　 672　　　33.9　　　 847.3
25. <1358> 上場日経２倍　　　 662　　 -54.4　　　115000
26. <213A> 上場半導体株　　　 606　　 155.7　　　 374.1
27. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 599　　　-9.4　　　　1020
28. <1346> ＭＸ２２５　　　　 597　　 -38.3　　　 62900
29. <1489> 日経高配５０　　　 593　　 -66.2　　　　3218
30. <1356> ＴＰＸベア２　　　 567　　 -19.6　　　 123.8
31. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 559　　 -40.3　　　　　90
32. <282A> ＧＸ半導１０　　　 542　　　20.2　　　　2174
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 534　　 -43.2　　　 73340
34. <314A> ｉＳゴールド　　　 494　　 -59.1　　　 343.5
35. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 482　　　13.4　　　　1082
36. <2036> 金先物Ｗブル　　　 461　　 -61.7　　　183200
37. <2559> ＭＸ全世界株　　　 435　　 -26.6　　　 28800
38. <1545> 野村ナスＨ無　　　 431　　 -54.0　　　 46440
39. <2244> ＧＸＵテック　　　 402　　 -26.9　　　　3435
40. <2568> 上場ＮＱヘ無　　　 375　　 215.1　　　　7876
41. <1308> 上場東証指数　　　 351　　 -52.0　　　　4024
42. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 338　　 -41.6　　　　2494
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 328　　 -46.9　　　 552.6
44. <2516> 東証グロース　　　 317　　 173.3　　　 654.0
45. <2011> ＳＭＤ高配当　　　 309　 30800.0　　　 803.6
46. <1571> 日経インバ　　　　 306　　 -36.3　　　　 333
47. <221A> ＭＸ日半導体　　　 304　　 104.0　　　1059.0
48. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 299　　 -19.0　　　　 887
49. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 265　　 -34.9　　　 294.5
50. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 262　　 -12.4　　　　4117
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース