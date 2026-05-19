ETF売買代金ランキング＝19日前引け
19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 105659 -29.5 60230
２. <1357> 日経Ｄインバ 19620 -18.9 3609
３. <1360> 日経ベア２ 13223 -9.3 88.6
４. <1321> 野村日経平均 12219 -26.3 63270
５. <2644> ＧＸ半導日株 9363 329.1 3651
６. <1458> 楽天Ｗブル 8224 -24.7 71790
７. <200A> 野村日半導 7890 74.0 4047
８. <1579> 日経ブル２ 6836 -26.8 650.4
９. <1540> 純金信託 5925 -11.4 21600
10. <1568> ＴＰＸブル 3860 -47.4 895.7
11. <1398> ＳＭＤリート 2595 420.0 1873.0
12. <1542> 純銀信託 2525 -58.1 35990
13. <1671> ＷＴＩ原油 2303 72.4 5894
14. <1306> 野村東証指数 2164 -52.5 407.3
15. <1329> ｉＳ日経 1573 -46.7 6295
16. <1615> 野村東証銀行 1517 93.7 660.2
17. <1459> 楽天Ｗベア 1422 -18.7 145
18. <1475> ｉＳＴＰＸ 1120 -36.3 397.9
19. <1330> 上場日経平均 1049 -59.0 63340
20. <1320> ｉＦ日経年１ 963 -48.3 63030
21. <2243> ＧＸ半導体 928 -42.5 4216
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 878 -24.8 3708
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 836 -26.5 1955.0
24. <1655> ｉＳ米国株 672 33.9 847.3
25. <1358> 上場日経２倍 662 -54.4 115000
26. <213A> 上場半導体株 606 155.7 374.1
27. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 599 -9.4 1020
28. <1346> ＭＸ２２５ 597 -38.3 62900
29. <1489> 日経高配５０ 593 -66.2 3218
30. <1356> ＴＰＸベア２ 567 -19.6 123.8
31. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 559 -40.3 90
32. <282A> ＧＸ半導１０ 542 20.2 2174
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 534 -43.2 73340
34. <314A> ｉＳゴールド 494 -59.1 343.5
35. <563A> ＧＸＮデカバ 482 13.4 1082
36. <2036> 金先物Ｗブル 461 -61.7 183200
37. <2559> ＭＸ全世界株 435 -26.6 28800
38. <1545> 野村ナスＨ無 431 -54.0 46440
39. <2244> ＧＸＵテック 402 -26.9 3435
40. <2568> 上場ＮＱヘ無 375 215.1 7876
41. <1308> 上場東証指数 351 -52.0 4024
42. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 338 -41.6 2494
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 328 -46.9 552.6
44. <2516> 東証グロース 317 173.3 654.0
45. <2011> ＳＭＤ高配当 309 30800.0 803.6
46. <1571> 日経インバ 306 -36.3 333
47. <221A> ＭＸ日半導体 304 104.0 1059.0
48. <513A> ＧＸ防衛日株 299 -19.0 887
49. <408A> ｉＳＢＡＩ 265 -34.9 294.5
50. <1305> ｉＦＴＰ年１ 262 -12.4 4117
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 105659 -29.5 60230
２. <1357> 日経Ｄインバ 19620 -18.9 3609
３. <1360> 日経ベア２ 13223 -9.3 88.6
４. <1321> 野村日経平均 12219 -26.3 63270
５. <2644> ＧＸ半導日株 9363 329.1 3651
６. <1458> 楽天Ｗブル 8224 -24.7 71790
７. <200A> 野村日半導 7890 74.0 4047
８. <1579> 日経ブル２ 6836 -26.8 650.4
９. <1540> 純金信託 5925 -11.4 21600
10. <1568> ＴＰＸブル 3860 -47.4 895.7
11. <1398> ＳＭＤリート 2595 420.0 1873.0
12. <1542> 純銀信託 2525 -58.1 35990
13. <1671> ＷＴＩ原油 2303 72.4 5894
14. <1306> 野村東証指数 2164 -52.5 407.3
15. <1329> ｉＳ日経 1573 -46.7 6295
16. <1615> 野村東証銀行 1517 93.7 660.2
17. <1459> 楽天Ｗベア 1422 -18.7 145
18. <1475> ｉＳＴＰＸ 1120 -36.3 397.9
19. <1330> 上場日経平均 1049 -59.0 63340
20. <1320> ｉＦ日経年１ 963 -48.3 63030
21. <2243> ＧＸ半導体 928 -42.5 4216
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 878 -24.8 3708
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 836 -26.5 1955.0
24. <1655> ｉＳ米国株 672 33.9 847.3
25. <1358> 上場日経２倍 662 -54.4 115000
26. <213A> 上場半導体株 606 155.7 374.1
27. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 599 -9.4 1020
28. <1346> ＭＸ２２５ 597 -38.3 62900
29. <1489> 日経高配５０ 593 -66.2 3218
30. <1356> ＴＰＸベア２ 567 -19.6 123.8
31. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 559 -40.3 90
32. <282A> ＧＸ半導１０ 542 20.2 2174
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 534 -43.2 73340
34. <314A> ｉＳゴールド 494 -59.1 343.5
35. <563A> ＧＸＮデカバ 482 13.4 1082
36. <2036> 金先物Ｗブル 461 -61.7 183200
37. <2559> ＭＸ全世界株 435 -26.6 28800
38. <1545> 野村ナスＨ無 431 -54.0 46440
39. <2244> ＧＸＵテック 402 -26.9 3435
40. <2568> 上場ＮＱヘ無 375 215.1 7876
41. <1308> 上場東証指数 351 -52.0 4024
42. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 338 -41.6 2494
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 328 -46.9 552.6
44. <2516> 東証グロース 317 173.3 654.0
45. <2011> ＳＭＤ高配当 309 30800.0 803.6
46. <1571> 日経インバ 306 -36.3 333
47. <221A> ＭＸ日半導体 304 104.0 1059.0
48. <513A> ＧＸ防衛日株 299 -19.0 887
49. <408A> ｉＳＢＡＩ 265 -34.9 294.5
50. <1305> ｉＦＴＰ年１ 262 -12.4 4117
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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