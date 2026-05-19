いま気になる話題について、マチのみなさんにお話を聞いてきました。



（藤井アナウンサー）「新年度のスタートから１か月半で疲れが溜まっていたり、この時期ならではの寒暖差で体調を悪化させたりしていないでしょうか？そんな時にあなたが気にしている健康法はなんですか？ちなみに私はコロナ禍から始めたランニングです。お気に入りの運動着と赤黒のスニーカーでいってきます」





『体調を崩しやすい５月“健康のために”やっていることは？』

（藤井アナウンサー）「普段は健康に気をつけている？」



（札幌市在住）「野菜とかは毎食食べるようにしているとか、朝にレモン白湯を飲むとかはしている。（野菜は）生野菜のサラダが好き。ドレッシングもそんなにかけない。季節とかで変えないので、水菜やレタスとかを生で食べるのが好き」



（藤井アナウンサー）「レモンはどのくらい入れる？」



（札幌市在住）「特に決めていないけど、（レモン果汁とかを）ちょっと入れて朝は必ず飲むようにしている」



（藤井アナウンサー）「もともと健康に気をつかう？」



（札幌市在住）「あまり気をつかってこなかったけど、夫がすごく気をつかう人で。『ブルーベリーをとれ』とすごく言われて、黒酢とかを飲む時も“ブルーベリー味”とか、『アイスを食べるよりも冷凍のブルーベリーをちょっとずつ１日一皿に何グラムとかで気をつかえ』と言われて、家に常備はしている」



健康のために食べ物に気をつけているという方が多くいました。

住まいに関する調査・発信を行う「幸せおうち計画」によると、健康のために日頃からしていることとして、「バランスのとれた食事」をあげた方がもっとも多く、次が「十分な睡眠」、そして「十分な水分補給」などに気を付けている方が多い結果となりました。



マチの方に話を聞くと、食事以外ではー



（札幌市在住）「朝の散歩と夜にストレッチくらいはしている。（散歩は）朝早く目が覚めた時にもう寝られないから、それで３０分ぐらい歩いている」



（藤井アナウンサー）「（ストレッチを）始めたきっかけは？」



（札幌市在住）「（週に１回）ヨガに通っているから、そこで習ったことを自分で（３０分くらい）やっている。（散歩とストレッチは）１０年くらいはやっていると思う」



（藤井アナウンサー）「健康には気をつかっている？」



（札幌市在住）「めちゃくちゃ気をつけている方かなと。１年近くルーティーン化できているのが、土曜日に必ずバッティングセンターに行って打ち込むのは意識してやっている。最低２００球は打つ。体が軽くなったりとかあるので、パワーアップした感じはある」



健康のために定期的に体を動かしているという方も多くいました。

（藤井アナウンサー）「気にかけている健康法は？」



（札幌市在住）「子どもが保育園から帰ってきたらまずお風呂に入れて、菌を（家の中に）持ち帰らないようにとか、手洗いは絶対にするようにしている。お風呂に入って全部菌を落としちゃおうみたいな。急に寒くなったりとかもするので、上着を持ち歩いたりとか、寝ている時に子どもが布団をかぶらなかったりするので、ちゃんと着せてとか」



日々の生活で健康のために習慣化していることがある方もいました。



体調を崩しやすい５月。みなさんは健康のために、どんなことをしていますか？