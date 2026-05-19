ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【天気】日中は洗濯物の外干し可能 夜はにわか雨も（19日午前6時50分… 【天気】日中は洗濯物の外干し可能 夜はにわか雨も（19日午前6時50分）《長崎》 【天気】日中は洗濯物の外干し可能 夜はにわか雨も（19日午前6時50分）《長崎》 2026年5月19日 11時20分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 19日の県内は日中は洗濯物の外干しに良い天気。 夕方以降は次第に雲が広がり夜はにわか雨の可能性もあります。 ※詳しくは動画でご覧ください。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 運営終了予定だった五島の温泉施設をMTG松下社長が支援「温泉宿坊型ホテルにリニューアルへ」《長崎》 車いすの難しさを体感「中学生が運動会で“車いす走”に挑戦」多様性学ぶインクルーシブ教育《長崎》 身につけて楽しむ“波佐見焼”を「焼き物のまちの観光スポットにアクセサリー店オープン」《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 神奈川, 置床工事, 墓, ホテル, 思いやり, リハビリ, 配線, マンション, 上田, 大船