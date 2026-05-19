備長炭で関西伝承の技法「地焼き」で焼き上げるうなぎ専門店が楽天市場にオープン
横神(ヨコジン)は5月13日、備長炭による手焼きにこだわった炭火焼うなぎ専門店「うな亭 楽天市場店」をオープンした。
蒸さずに備長炭のみで焼き上げる関西伝承の技法「地焼き」
同店ではネット販売を通し、卸業で培った目利きと熟練職人による関西伝承の技法「地焼き」を活かし、焼きたての味を全国へ届ける。
「地焼き」とは、うなぎを蒸さずに焼き上げる技法で、外はパリッと香ばしく中は旨味が溢れる味わいが特徴。同店では、定番の蒲焼やうなぎ本来の風味を味わえる白焼に加え、店舗で好評な沖縄もずくと刻みうなぎを組み合わせたセットも用意する。
うなぎ本来の風味を味わえる白焼
5月31日まで最大40%の割引となるオープン記念キャンペーンを実施中。「炭火焼うなぎ蒲焼セット(3尾)」(1万4,800円→キャンペーン価格8,880円)は、自社製造たれで焼き上げた風味豊かな蒲焼。
「炭火焼うなぎ白焼セット(3尾)」(1万4,800円)は、うなぎ本来の風味を味わえる白焼のセット。食べやすいサイズにカットした「うなぎ蒲焼きざみ(10パック)」(1万1,900円→キャンペーン価格9,520円)も用意する。
商品は真空包装で届ける
蒸さずに備長炭のみで焼き上げる関西伝承の技法「地焼き」
同店ではネット販売を通し、卸業で培った目利きと熟練職人による関西伝承の技法「地焼き」を活かし、焼きたての味を全国へ届ける。
「地焼き」とは、うなぎを蒸さずに焼き上げる技法で、外はパリッと香ばしく中は旨味が溢れる味わいが特徴。同店では、定番の蒲焼やうなぎ本来の風味を味わえる白焼に加え、店舗で好評な沖縄もずくと刻みうなぎを組み合わせたセットも用意する。
5月31日まで最大40%の割引となるオープン記念キャンペーンを実施中。「炭火焼うなぎ蒲焼セット(3尾)」(1万4,800円→キャンペーン価格8,880円)は、自社製造たれで焼き上げた風味豊かな蒲焼。
「炭火焼うなぎ白焼セット(3尾)」(1万4,800円)は、うなぎ本来の風味を味わえる白焼のセット。食べやすいサイズにカットした「うなぎ蒲焼きざみ(10パック)」(1万1,900円→キャンペーン価格9,520円)も用意する。
商品は真空包装で届ける