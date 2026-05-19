神戸アンパンマンミュージアム&モールが、夏季限定「水あそびひろば」オープン
神戸アンパンマンこどもミュージアム&モールは6月19日〜9月14日、夏季限定の「水あそびひろば」をオープンする。
びっくりバケツ
同エリアは、今年で4年目を迎える。多彩な仕掛けで暑い夏を楽しく過ごせるとして、毎年人気を集めている。
広場には、360度回転して水をまき散らす「バイキンメカ」や、ヤシの木に吊るされ不規則に水が降り注ぐ「びっくりバケツ」など楽しい仕掛けの遊具を設置。
バイキンメカ
ミストや水のアーチが優しく飛び出すエリアも用意されており、小さな子どもや水が苦手な子どもでも安心して遊ぶことができる。
小さな子どもも楽しめる
会場は1Fのアンパンマンテラス神戸前で、ミュージアム入館者が対象となる。服を着たまま遊ぶことができ、着替えができるスペースも完備。びしょ濡れになっても安心して過ごすことができる。
なお、入館には日時指定WEBチケットの事前購入が必要。
びっくりバケツ
同エリアは、今年で4年目を迎える。多彩な仕掛けで暑い夏を楽しく過ごせるとして、毎年人気を集めている。
広場には、360度回転して水をまき散らす「バイキンメカ」や、ヤシの木に吊るされ不規則に水が降り注ぐ「びっくりバケツ」など楽しい仕掛けの遊具を設置。
ミストや水のアーチが優しく飛び出すエリアも用意されており、小さな子どもや水が苦手な子どもでも安心して遊ぶことができる。
小さな子どもも楽しめる
会場は1Fのアンパンマンテラス神戸前で、ミュージアム入館者が対象となる。服を着たまま遊ぶことができ、着替えができるスペースも完備。びしょ濡れになっても安心して過ごすことができる。
なお、入館には日時指定WEBチケットの事前購入が必要。