4Stella、実務代行型DX支援「スマレディDX」を提供開始。運用の定着を支援
4Stellaは、ITツールの導入後に運用が定着しない「DX導入倒れ」を防ぐため、実務代行型DX支援サービス「スマレディDX」の提供を開始した。
スマレディDXによる業務変化のステップ
同社は中小企業向けの業務支援・DX推進を手掛けており、リピート率95%の実績を持つ。今回、提供を開始した「スマレディDX」は、DXとBPOを一体化して提供する新サービスとなる。
システム導入だけでなく、データ入力や日常業務の運用まで代行し、現場に負担をかけない体制を構築する点が特徴。AIツールによる自動化と有人対応を組み合わせることで、IT人材不足に悩む建設・製造・物流などの現場でも、業務が継続的に回る状態を実現する。
事前の自社アンケートでは利用企業の100%が効率化を実感しており、製造業の在庫管理システム化や物流業の配車管理最適化などの成功事例も生まれている。ツール導入がゴールとなり、現場での運用設計が不十分な企業を対象に、導入から運用、実務対応まで一貫して支援することで、実効性の高いDX推進を後押しする。
スマレディDXによる業務変化のステップ
同社は中小企業向けの業務支援・DX推進を手掛けており、リピート率95%の実績を持つ。今回、提供を開始した「スマレディDX」は、DXとBPOを一体化して提供する新サービスとなる。
システム導入だけでなく、データ入力や日常業務の運用まで代行し、現場に負担をかけない体制を構築する点が特徴。AIツールによる自動化と有人対応を組み合わせることで、IT人材不足に悩む建設・製造・物流などの現場でも、業務が継続的に回る状態を実現する。
事前の自社アンケートでは利用企業の100%が効率化を実感しており、製造業の在庫管理システム化や物流業の配車管理最適化などの成功事例も生まれている。ツール導入がゴールとなり、現場での運用設計が不十分な企業を対象に、導入から運用、実務対応まで一貫して支援することで、実効性の高いDX推進を後押しする。