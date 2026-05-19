「逃走中」の世界をVR空間で体験。お台場でバーチャル逃走劇を開催
逃走中リミナルワールド製作委員会は6月27日〜9月27日、人気番組『逃走中』の世界をVRで体験できる次世代型イベント『逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ』を、お台場のダイバーシティ東京 プラザで開催する。
逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ_キービジュアル
『逃走中』はこれまで番組放送だけではなくイベント、映画、ゲームなどさまざまな展開を行ってきた。今回は、史上初となるバーチャル空間で実施。ネットミームとして話題の「リミナルスペース」が舞台となる。
プレイヤーはVRゴーグルを装着し逃走者となる。少し不気味でシュールな異世界に迷い込んだプレイヤー(逃走者)が、突如現れる「ハンター」の脅威から逃げながらさまざまなミッションに挑む。体力勝負の追いかけっこでではなく、異世界に隠れながら生き残りを目指す新感覚のアトラクションで、獲得ポイントによるランキング制度があり、一度も捕まらずに逃げ切れば「完全制覇」の称号と共に名前と写真が掲載される。
VRイメージ
料金は大人平日2,700円〜、小学生絵平日1,700円〜。家族や友人とのペア割も用意している。
逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ_キービジュアル
『逃走中』はこれまで番組放送だけではなくイベント、映画、ゲームなどさまざまな展開を行ってきた。今回は、史上初となるバーチャル空間で実施。ネットミームとして話題の「リミナルスペース」が舞台となる。
VRイメージ
料金は大人平日2,700円〜、小学生絵平日1,700円〜。家族や友人とのペア割も用意している。