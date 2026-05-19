岡村來佳が海外挑戦を模索するため2025/26シーズンをもって離脱する

三菱重工浦和レッズレディースは5月19日、DF岡村來佳が海外挑戦を模索するため、2025/26シーズンをもってチームを離脱することになったと発表した。

東京都江戸川区出身で2005年7月30日生まれの岡村は、165センチの体躯を持つセンターバック。FCエスブランコ、バディFCを経て、浦和レッズレディースジュニアユース、三菱重工浦和レッズレディースユースで育ち、2024年に昇格した。

これまでの通算成績は、リーグ戦15試合0得点、リーグカップ6試合0得点、皇后杯6試合1得点、国際大会2試合0得点。チームでは2023-24 WEリーグ優勝、2024年の皇后杯全日本女子サッカー選手権大会優勝、さらにAFC女子クラブ選手権2023（AWCCIT）での国際大会優勝といったタイトルを獲得した。

岡村のコメントは以下の通り。

「このたび、新しい環境に挑戦することを決断しました！ いつも応援してくださったファン・サポーターのみなさん、本当にありがとうございました。どんなときもみなさんの声援に支えられて、ここまで頑張ることができました。このクラブで経験したことは、全部が私にとって大きな財産です。新しい場所でも自分らしく、全力でチャレンジしてきます！ 本当にありがとうございました！」（FOOTBALL ZONE編集部）