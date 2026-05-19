U-23タイ代表ヨサコーン・ブーラパーに複数の海外クラブが関心を示している

タイ1部チョンブリーFCに所属するU-23タイ代表の若手FWヨサコーン・ブーラパーの将来について、同クラブのテクニカルディレクターを務めるヴィタヤ・ラオハクル氏が言及した。

タイメディア「Ballthai」が報じている。20歳の若きアタッカーにはすでに複数の海外クラブが関心を示しており、同氏も「韓国、日本、そしてオーストリアからオファーがある」と去就について明かした。

かつてガイナーレ鳥取などで監督を務め、日本のサッカー界にも精通するヴィタヤ氏は、若き才能の海外挑戦を強く後押ししている。タイリーグのレベルを決して低く見ているわけではないとした上で、「新しい文化や環境を学ぶべきだ」と指摘している。過去にシンガポールでのプレー経験があるヨサコーンについては、「彼が多くのマインドセットを変えたことを見てきた」と精神面での成長を高く評価した。

ヴィタヤ氏は、とりわけ東アジアへの移籍を推奨している模様だ。同氏は「フィジカル面と規律の両方を訓練できるため、実際には韓国のリーグに行ってほしい」と言及している。クラブ幹部であるアンノップ・シントートーン氏とは、もう1年タイ国内にとどまらせることについても話し合ったという。しかし、ヴィタヤ氏は「もしチャンスがあるなら、やはり海外に行ってほしい」と、教え子のさらなる飛躍を望んでいる。

期限付き移籍から復帰したヨサコーンは、2025-26シーズンの後半戦でチョンブリーFCの一員としてリーグ戦13試合に出場し、5ゴール6アシストを記録した。さらにムアンタイ・カップでも4試合で4ゴールを挙げるなど、見事な数字を残している。前線で決定的な仕事をこなす20歳のアタッカーが、今後日本をはじめとする海外リーグへ上陸することになるのか、その動向に大きな注目が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）