「ああ、なんて美しい」 金メダルから4年…22歳になったフィギュア五輪女王の近影にうっとり
インスタグラム更新
フィギュアスケート女子で2022年北京五輪を制したアンナ・シェルバコワ（ロシア）の近影に注目が集まっている。日本時間18日にインスタグラムを更新。大人びた黒の私服姿に、世界中のファンから賛辞が寄せられた。
カメラを見つめて優しく微笑むシェルバコワ。肩を大胆に見せた黒のオフショルダー姿だ。風にふわりと長い黒髪をなびかせ、リラックスした表情を浮かべている。
3月28日に22歳となった五輪女王。「少しの陽の光」と題し、大人の女性に成長した魅力が溢れる写真を公開すると、海外ファンもうっとりだ。
「ああ、なんて美しいんだ」
「本当にゴージャス！！！」
「女王ね」
「最も美しい妖精」
「なんて素敵なの」
「純粋な美しさがあるわ」
「バカンスをゆっくり楽しんでね」
「信じられない。あなたは氷上のクイーンよ」
シェルバコワは17歳で出場した北京五輪で金メダルを獲得。その後は度重なる怪我もあったが、引退表明はしていない。今年のミラノ・コルティナ五輪では、現地訪問をインスタグラムで報告していた。
（THE ANSWER編集部）