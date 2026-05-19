アンナ・シェルバコワ【写真：Russian Look/アフロ】

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インスタグラム更新

　フィギュアスケート女子で2022年北京五輪を制したアンナ・シェルバコワ（ロシア）の近影に注目が集まっている。日本時間18日にインスタグラムを更新。大人びた黒の私服姿に、世界中のファンから賛辞が寄せられた。

　カメラを見つめて優しく微笑むシェルバコワ。肩を大胆に見せた黒のオフショルダー姿だ。風にふわりと長い黒髪をなびかせ、リラックスした表情を浮かべている。

　3月28日に22歳となった五輪女王。「少しの陽の光」と題し、大人の女性に成長した魅力が溢れる写真を公開すると、海外ファンもうっとりだ。

「ああ、なんて美しいんだ」
「本当にゴージャス！！！」
「女王ね」
「最も美しい妖精」
「なんて素敵なの」
「純粋な美しさがあるわ」
「バカンスをゆっくり楽しんでね」
「信じられない。あなたは氷上のクイーンよ」

　シェルバコワは17歳で出場した北京五輪で金メダルを獲得。その後は度重なる怪我もあったが、引退表明はしていない。今年のミラノ・コルティナ五輪では、現地訪問をインスタグラムで報告していた。

（THE ANSWER編集部）