インスタグラム更新

フィギュアスケート女子で2022年北京五輪を制したアンナ・シェルバコワ（ロシア）の近影に注目が集まっている。日本時間18日にインスタグラムを更新。大人びた黒の私服姿に、世界中のファンから賛辞が寄せられた。

カメラを見つめて優しく微笑むシェルバコワ。肩を大胆に見せた黒のオフショルダー姿だ。風にふわりと長い黒髪をなびかせ、リラックスした表情を浮かべている。

3月28日に22歳となった五輪女王。「少しの陽の光」と題し、大人の女性に成長した魅力が溢れる写真を公開すると、海外ファンもうっとりだ。

「ああ、なんて美しいんだ」

「本当にゴージャス！！！」

「女王ね」

「最も美しい妖精」

「なんて素敵なの」

「純粋な美しさがあるわ」

「バカンスをゆっくり楽しんでね」

「信じられない。あなたは氷上のクイーンよ」

シェルバコワは17歳で出場した北京五輪で金メダルを獲得。その後は度重なる怪我もあったが、引退表明はしていない。今年のミラノ・コルティナ五輪では、現地訪問をインスタグラムで報告していた。



（THE ANSWER編集部）