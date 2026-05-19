佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の19日の天気をお伝えします。



「ことし初の猛暑日」

18日は各地で今季一番の暑さとなりました。大分県日田市と兵庫県豊岡市では35.3℃を観測し、全国でことし初めての猛暑日となりました。



福岡県でも久留米市で34.4℃と、猛暑日に迫る暑さになりました。北九州市八幡西区では32.4℃を観測し、5月の観測史上最高気温を更新しました。



「気温はどうなのか？」

19日の最高気温は福岡市で29℃、北九州市で30℃と、前日よりも2℃くらい低いでしょう。一方、久留米市では34℃、佐賀市では33℃と、前日と同じくらいまで上がる見込みです。万全な熱中症対策をしてお過ごしください。



「天気の予想」

夜にかけてよく晴れます。天気の崩れはなく、洗濯日和でしょう。乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いにご注意ください。



「傘は必要なのかどうなのか？」

日中は雨が降ることはなく、雨具の出番はないでしょう。ただ、日付が変わる頃には、にわか雨の可能性があります。お帰りが深夜になる方は、折りたたみ傘があると良いでしょう。



「なのか間予報」

水曜日以降は曇りや雨の日が続きます。水曜日は午後から、木曜日は一日を通して雨が降りやすいでしょう。今週末は広い範囲で雨が降ります。この先1週間くらいは雨具を持ち歩くようにしましょう。