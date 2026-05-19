ZOZOマリンのネット裏には、4人体制のヤンキースを筆頭にメジャー7球団のスカウトの姿があった。

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18日、春季関東大会準々決勝の健大高崎（群馬）戦に先発した横浜（神奈川）の154キロ右腕・織田翔希のピッチングをチェックするためだ。

2日の神奈川大会準決勝・桐光学園戦で自己最多186球を投げ、完投勝利をマークして以来の公式戦マウンドは、7回3分の1を5安打3失点、7奪三振だった。

織田は今年の日本のプロ野球のドラフト1位候補だが、注目しているのはNPBの球団に限らない。

「ウチは織田の潜在能力を高く評価しています」

と、ナ・リーグのスカウトがこう続ける。

「速球のアベレージは145〜146キロだったが、初回と二回は150キロをマークした。身体能力が高いし、指先の感覚も優れている。肩幅が広い割に細身なのは、トレーニングによって伸びしろも期待できる。体の開きが早く球が見やすいとか、テイクバックで腕が後ろに入り過ぎるといった欠点もあるにはあるが将来性豊かな投手です」

現時点でヤンキース、ドジャース、メッツ、アストロズ、ブルージェイズ、レンジャーズ、カージナルス、フィリーズなどが織田を高く評価しているという。ア・リーグのスカウトはこう言った。

「ヤンキース、ブルージェイズ、メッツは日本にアマチュア担当のスカウトを常駐してマークしています。ドジャースはスカウトやフロント幹部が入れ代わり立ち代わりチェック、織田の親御さんに会って名刺を渡したと聞きました。レンジャーズは織田の投げた練習試合を5人体制で視察、北九州にいる中学時代の指導者にも会っているそうです」

横浜高の村田監督は織田がメジャー球団から注目されていることに関して「週刊ベースボール」2月2日号でこう話している。

「契約金は2億、3億、それ以上も出せる」

「指導者としては可能性を広げていかなきゃいけないと思っていますが、でも、全然、（アメリカと日本では）環境が違うじゃないですか。そんな甘くはないです。あくまでも私の個人的な考えですが、日本のプロ野球でしっかりと実績を残してから行くものであると思っているんです」

まずは日本のプロ野球で──というスタンスのようだが、さもありなんと、さる放送関係者がこう言った。

「国士舘（東京）にコールド勝ちした16日の関東大会初戦に、日本のプロ球団のスカウトはほとんどいませんでした。この日は8球団が熱視線を送っていたにもかかわらず、です。つまり織田が投げないということをあらかじめ把握していたのでしょう。けれども、ドジャースはフロント幹部とスカウト2人の3人体制でわざわざ千葉市内の総合スポーツセンターまで行って空振り。織田が投げないことを知らなかったとしか思えません。メジャー球団には、今年の春のセンバツに向けた練習試合の視察を遠慮して欲しいという横浜高からの通達があったとも聞いています」

とはいえ、それで手をこまねいているようなメジャー球団ではない。前出のア・リーグのスカウトがこう言うのだ。

「ドラフト指名された日本のプロ野球の新人選手の上限は1億円の契約金＋出来高払いの5000万円と決まっている。メジャー球団が海外のアマチュア選手と契約するには国際ボーナスプールの枠内で支払うというルールがありますけど、トレードなどによって枠を広げることも可能。例えばアスレチックスが桐朋高出身の森井翔太郎を獲得した際の契約金は約2億4000万円でした。つまり織田に対して、2億とか3億、場合によっては、それ以上の契約金を支払うことだってできる。ドジャースが親、レンジャーズが中学時代の指導者に会っているのは、横浜高サイドから攻めてもラチが明かないとの判断があるからではないか。要するにメジャー球団はカネにものを言わせることもできるし、ドジャースのように大手広告代理店関係者とタッグを組み、他球団にタンパリング疑惑を指摘されるような手法で山本由伸（27）や佐々木朗希（24）を手に入れたケースもある。これから先、特に金満球団はどんな手を使ってくるか分かりませんよ」

メジャー球団の織田争奪戦は今後、ますますヒートアップしそうな気配だ。

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一方、メジャーとの綱引きが現在進行形で行われているソフトバンク昨秋ドラ1佐々木麟太郎の去就はどうなるのか。いま、水面下では何が起きているのか。●関連記事 【もっと読む】佐々木麟太郎がドジャースに指名される「3つの機運」 では、それらについて詳しく報じている。