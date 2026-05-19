Ã¯¤âÁÛÁü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿À¾Éð768Æü¤Ö¤ê¼ó°ÌÃ¥´Ô¤òµåÃÄOB¤¬Å°Äì²òÀâ¡ÖÌî¼êÁ´ÂÎ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡×
¡¡³«ËëÁ°¤Ë¤³¤ÎÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤Ï¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûº£°æ¤ÎÊü½Ð¤Ï¡ÖÌñ²ðÊ§¤¤¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤â
¡¡17Æü¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ò²¼¤·¡¢2024Ç¯4·î9Æü°ÊÍè¡¢768Æü¤Ö¤ê¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿À¾Éð¡£¤Þ¤À5·î¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï³èµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Éð¤Ï¤³¤³3Ç¯¡¢¤É¤óÄì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¾¾°æÁ°´ÆÆÄºÇ½ªÇ¯¤Î2024Ç¯¤ÏµåÃÄ»Ë¾å¥ï¡¼¥¹¥È¤Î91ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È42¥²¡¼¥àº¹¤ÎºÇ²¼°Ì¡£µåÃÄ¤ÏÀ¾¸ý´ÆÆÄ¤òÆó·³´ÆÆÄ¤«¤é¾º³Ê¤µ¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢³°Éô¤«¤éÄ»±Û¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢¿Î»ÖÌî¼ê¥Á¡¼¥Õ·óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢Âç°úÆó·³Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÀ¾Éð¤È´Ø¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¤ò¾·æÛ¡£¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤Ì¥Á¡¼¥à²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤Ï½Ð¤º¡¢ºòµ¨¤Ï5°Ì¡£¤½¤ì¤¬18Æü¸½ºß¡¢¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨.252¡¢¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨2.74¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡À¾ÉðOB¤Î»³粼ÍµÇ·»á¤Ï¡Ö¡ØÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤Î¼ã¼ê¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³«ËëÅö½é¤ÏÅÀ¤¬¼è¤ì¤º¡¢3¡Á4·î¤Ï¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨.230¤È¶ìÀï¡£¤½¤ì¤¬½ù¡¹¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢Áª¼ê¤âµ¤»ý¤Á¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢17Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¼·²ó¡¢ÂåÂÇ½Ð¾ì¤Î´ß¤¬¾å¸¶¤«¤éµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£ÂåÂÇ¤Ç¡¢¤·¤«¤â½éµå¤òÌÂ¤¤¤Ê¤¯¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï´ß¤ò´Þ¤á¡¢Ìî¼êÁ´ÂÎ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¾Úµò¤Ç¤·¤ç¤¦¡£5·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂÇ½ç¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì»Ï¤á¡¢Áª¼ê¤ÎÌò³ä¤âÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£5·î1Æü¤Ëº£µ¨½é¾º³Ê¤·¤¿¥Í¥Ó¥ó¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢Åö¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇ·â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÂ®¤¤¡×
¡¡4ÈÖ¤ËºÂ¤ë¥Í¥Ó¥ó¤Ï¡¢ÂÇÎ¨.412¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢15ÂÇÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£°æ¡Ê¸½¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¤È¤¤¤¦¥¨¡¼¥¹¤¬È´¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¹¥Ä´¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¼ã¼ê¤Îº¸ÏÓ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¥Á¡¼¥àÌä¤ï¤ºº¸¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¤¬µå³¦¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÀèÈ¯¤Ç¤Ï¶ùÅÄ¡¢ÉðÆâ¤ËÂ³¤¤¤Æ¿û°æ¡Ê22¡Ë¡¢º´Æ£ÁÖ¡Ê23¡Ë¡£Ãæ·Ñ¤®¤Ï¼Ä¸¶¡Ê19¡Ë¡¢´ä¾ë¡Ê22¡Ë¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éü³è¤·¤¿¹â¶¶¸÷¤Î±Æ¶Á¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥ª¥Õ¤Ë³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¤¿¤á¤«¡¢¥Õ¥©¡¼¥à²þÁ±¤ËÃå¼ê¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢Ëè»î¹çÀ¨¤Þ¤¸¤¤µ¤Ç÷¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤ÎÅêµå¤ÏÅê¼ê¿Ø¡¢¤µ¤é¤ËÌî¼ê¿Ø¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê»³粼»á¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¡£
¡Öº£¤ÏÀª¤¤¡¢Î®¤ì¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢Á´ÂÎÅª¤ËµåºÝ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤¤¼éÈ÷¤â²þÁ±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê»³粼»á¡Ë
¡¡¥Ñ¤Ï¼ó°ÌÀ¾Éð¤«¤éºÇ²¼°Ì¥í¥Ã¥Æ¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«5.5¥²¡¼¥àº¹¤Îº®Àï¡£¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹Ãø¤·¤¤À¾Éð¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¹¥Ä´¤Î¥¦¥é¤Ë¤Ï¡¢µì¥¨¡¼¥¹º£°æÃ£Ìé¡Ê¸½¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¤¬µåÃÄ¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤«¡£¡ü´ØÏ¢µ»ö https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/sports/380142 ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£