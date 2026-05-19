韓国野党「国民の力」の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表が19日に開催される韓日首脳会談について「韓日首脳会談が『選挙用写真撮影』になってはいけない」と強調した。

張代表は韓日首脳会談を翌日に控えた18日、フェイスブックに「国益になる成果を出せるよう最善を尽くしてほしい」とし、このように明らかにした。

張代表は「あす高市首相が安東（アンドン）を訪れる。高市氏は日本の政界でも代表的な右派」とし「先月も靖国神社に供物を奉納した。先月の『昭和100年』記念式典でも立場は明確だった。過去の日本の首相らが形式的にでも入れてきた『反省』や『お詫び』という表現も口にしなかった」と指摘した。

続いて「今年、日本政府は『竹島（独島の日本名）は日本の領土』と記載し、『強制動員』を『募集』と記述した高校の教科書を検定で合格させた」とし「過去の李在明（イ・ジェミョン）の主張によると、高市氏と向き合って座ること自体が『極端な親日』」と主張した。

また「保守政権が韓日首脳会談を行うたびに強硬な要求をし、少しでも自分たちの意に沿わなければ『朝貢外交』だと攻撃してきた」とし「それなのに本人は日本に行って楽しそうにドラムまで叩いてきた。過去の問題や独島はテーブルに載せなかった。福島処理水への抗議どころか、福島産水産物の輸入まで議論した」と批判した。

さらに「大統領の席に座ったので野党代表時代とは考えが変わったのだろう。それなら、少なくとも国民に立場が変わった理由を明らかにし、理解を求めるべきではないのか」とし「あえて選挙を目前に控えて韓日首脳会談を行う意図が何かが垣間見える」と指摘した。

その一方で、張代表は「いずれにしても首脳会談を行うことにしただけに、国益だけはしっかりと確保しなければいけない」とし、エネルギー・サプライチェーン協力の拡大、韓日通貨スワップの拡大・延長、北朝鮮の核に対抗する韓日安全保障協力の強化、韓米日安全保障協力の拡大などの成果を引き出すべきだと提示した。