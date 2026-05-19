元TOKIO・長瀬智也、滝沢眞規子に明かした“好きなタイプ”に絶賛の嵐「中身も本当カッコいい」「素敵に年を重ねてる」
モデルの滝沢眞規子（47）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「ほぼ家族」だと断言するほど家族ぐるみで交流がある、長年の友人・元TOKIOの長瀬智也（47）とのコラボ動画を公開し、長瀬の好きな女性のタイプが明かされた。
【動画】「中身も本当カッコいい」ファンが絶賛、“好きなタイプ”を明かした元TOKIO・長瀬智也
動画で、結婚観や現在の私生活について語っていた長瀬。滝沢のスタッフから「好み、タイプとかはあるんですか？」と直球質問が投げられると、腕を組みながら「難しいな〜」と頭を悩ませる様子を見せる。
真剣に悩みつつも、長瀬は「変な答え方になっちゃうけど、いいなと思った人がタイプ」と告白。その理由について「年を取れば取るほど、やっぱりビジュアルじゃなくなってくるよね。人間性とか、声とか、笑い方とか、そういうところで意外とその人の人間性が」と分析した。
さらに長瀬は、言葉や話し方は取り繕うことができるとした上で、「笑い方は瞬発的に起きることっていうのは、あまり飾ることができないじゃない？」と持論を展開。「そこで見えてくる人間性の方が、俺は大きく見えるから、その見た目がすべてじゃないっていうのは確かかなと思う」と、外見の美しさだけではなく、飾らない瞬間にのぞく人の“内面”を重視していることを明かした。
これに対し、コメント欄には「長瀬は飾らない良さがあるよな」「長瀬さん男から見ても謙虚でカッコいいな。。」「長瀬くん中身も本当カッコいいなぁ」「話す表情見てても人柄が分かる。引き込まれる感じが好きです。素敵に年を重ねてるんですね」「性格も良いんだね〜」などと、反響が寄せられている。
【動画】「中身も本当カッコいい」ファンが絶賛、“好きなタイプ”を明かした元TOKIO・長瀬智也
動画で、結婚観や現在の私生活について語っていた長瀬。滝沢のスタッフから「好み、タイプとかはあるんですか？」と直球質問が投げられると、腕を組みながら「難しいな〜」と頭を悩ませる様子を見せる。
さらに長瀬は、言葉や話し方は取り繕うことができるとした上で、「笑い方は瞬発的に起きることっていうのは、あまり飾ることができないじゃない？」と持論を展開。「そこで見えてくる人間性の方が、俺は大きく見えるから、その見た目がすべてじゃないっていうのは確かかなと思う」と、外見の美しさだけではなく、飾らない瞬間にのぞく人の“内面”を重視していることを明かした。
これに対し、コメント欄には「長瀬は飾らない良さがあるよな」「長瀬さん男から見ても謙虚でカッコいいな。。」「長瀬くん中身も本当カッコいいなぁ」「話す表情見てても人柄が分かる。引き込まれる感じが好きです。素敵に年を重ねてるんですね」「性格も良いんだね〜」などと、反響が寄せられている。