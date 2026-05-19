タレントSHELLYが19日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。子どもの絶対数が下がり続けていることに危機感を抱いた。

番組では、4月1日時点での15歳未満の子どもは約1329万人と45年連続で減少し、前の年よりも35万ほど少なくなったとする統計を紹介。このペースが続けば、2040年には1142万人にまで減る見通しという。国は児童手当や育休給付の拡充などの対応を取っているが、0〜18歳までの子育て費用が2000万円以上かかるとの試算もある。

3児の母のSHELLYは、「周りでも2人目が欲しい、3人目が欲しいとか、本当はもう1人、2人いきたい気持ちなんだけど金銭的にという人がものすごく多い」と明かした。

続けて、「産んでからの負担をどう減らすのか、お父さんお母さんが働きやすい環境をどうやって整えるかというのをもうちょっとみんなで考えていかないと、どんどん進んでいく。子どもが欲しい、欲しくないじゃなくて、いっぱい欲しいけど1人で止めておくみたいな人がすごく多いというのを知って欲しいなと思いますね」と訴えた。