ドジャース、トレード期限で放出される2人の「有力候補」　好調25歳外野手が“まさか”…専門メディアが見解

トレード期限に放出される可能性のある選手にパヘスの名も挙げられた(C)Getty Images

ドジャースが夏のトレード期限までに1人の外野手をトレードで放出する可能性があることを、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が報じている。

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同メディアは「もしドジャースが本気で“大物獲り”を狙うのであれば、放出候補として理にかなっている選手が2人いる。アンディ・パヘスとジェームズ・ティブス3世だ」と主張。

パヘスは昨年のポストシーズンで51打数4安打の打率.077と不振に陥ったが「現在の彼の大活躍によって、その評価は180度覆ることとなった」と記しており、25歳の外野手はここまで47試合に出場して打率.301、10本塁打、41打点、OPS.873の好成績を収めている。

それだけに「今年はさらなる高みへと突き進んでいるようだ。たとえシーズンが進むにつれてスランプがきたとしても、彼には俊足と優れたセンターの守備力があり、リーグ平均以上の打撃を期待できる選手であることはすでに証明されている」と、見解を示した。