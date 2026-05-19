人気モデル、韓国で肩出しの美脚ショット公開！ 「ほとんど知られていないが、脚が長くてとても美しい」
モデルでタレントの岩崎名美さん（※崎は「たつさき」）は5月16日、自身のInstagramを更新。肩出しの美脚ショットを披露しました。
【写真】岩崎名美の肩出し美脚ショット
ファンからは、「かわいい」「素敵な衣装ですね」「いつまでもキレイだ」「いつも美人さんでスタイルよくてオシャレさん」「ほとんど知られていないが、脚が長くてとても美しい」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】岩崎名美の肩出し美脚ショット
「脚が長くてとても美しい」岩崎さんは「歩いて歩いて歩いてコーヒーのんで 充実はっぴー」とつづり、3枚の写真を投稿。韓国の人気スポット・聖水洞で過ごしたプライベートショットです。1、2枚目はグレーのジャケット風ワンピースを着用した姿で、美しい肩のラインや鎖骨があらわになっています。ミニ丈の裾からは太ももがすらりと伸び、スタイル抜群の姿が印象的です。
私服ショットを披露8日には「最近の」と、私服ショットを公開していた岩崎さん。コメントでは、「すごくお似合い」「かわい〜」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)