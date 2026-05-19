ライオンは、“食いしばりグセ”（日中の上下の歯の噛みしめ）に関する意識調査および顔の筋肉との関係をまとめました。その結果、がんばりすぎのサインなのか、7割以上が”食いしばりグセ”状態であることがわかった。

新生活のがんばりが蓄積しやすい今の時期。PC作業中に集中したり、緊張したりすると、ついつい力んで奥歯を噛み締めてしまうことがあるのでは。実は、そんな“食いしばりグセ”が、顔の筋肉の一つ「咬筋（こうきん）」をパンと張らせ、フェイスラインに「顔の力（ちから）こぶ」のような盛り上がりを作っていることが要因の一つでもあるようだ。

同調査では、約7割の人に日常的に“食いしばりグセ”があった一方で、自覚者の中でも「おくちの中からのストレッチ」で合理的に対策をしている人は約3割となり、“食いしばりグセ”への対応は美容の盲点となっていることがわかった。

本来、リラックスしているときは上下の歯の間に2〜3mmの隙間が空いているのが自然な状態だという。そのため、食事中以外で歯と歯が接している場合は“食いしばりグセ”があるといえる。たとえギュッと強い力を入れていなくても、上下の歯が触れているだけで口周りの筋肉には負荷がかかっているといわれている。調査では日常的に歯が接触している可能性のある人が約7割（71％）存在した。一方で、“食いしばりグセ”の自覚がある人はわずか約2割（21％）にとどまり、多くの人が無自覚な“食いしばりグセ”状態であることがわかった。





“食いしばりグセ”がある場合、顔の下半分（エラ部分）の深層にある筋肉「咬筋（こうきん）」に持続的な力が加わり続ける。腕の筋肉に力を入れると「力ちからこぶ」ができるように、咬筋も日常的な食いしばりによって「パンと張った状態」になり、筋肉の存在感が強調されてしまう。いわば、フェイスラインに顔の「力ちからこぶ」ができているような状態だという。その結果、本来のフェイスラインよりもエラ部分が目立ち、顔全体が大きく見えるといった、見た目の印象を左右する要因の一つにつながってしまう。





力が入り続けてパンと張った咬筋（顔の力ちからこぶ）には、皮膚の表面（外側）からではなく、筋肉により近い「おくちの中（内側）」からアプローチすることが合理的だという。しかし、“食いしばりグセ”の自覚者に対してケア方法を調査したところ、自分で「おくちの中からのストレッチ」を実践している人は31％と少なく、合理的なアプローチでありながら、まだ“知る人ぞ知る”状態であることが分かった。日々のがんばりのしるしともいえる「顔の力ちからこぶ」には、おくちの中からの新習慣を取り入れることが、すっきりとした印象へ導くカギとなりそうだ。





PC作業等でついつい力みがちな現代人。そんな日々の生活の中で負担がかかりやすい咬筋など顔の筋肉、表情筋へのアプローチとしてライオンが提案するのが、100年以上おくちと向き合い続けてきた知見から生まれた、新発想の美顔器「inquto（インキュット）口内美顔器VRインナーリフト」。約4分で完了するため、忙しい毎日でも「咬筋へのアプローチ」を習慣として取り入れやすい設計になっている。

商品特長は、皮膚の上からではなく、咬筋により近い「おくちの中」からアプローチする。肌表面をこすらないため、摩擦による負担を気にせずに行える「摩擦レス」なリフトケア（押し上げるように機器を動かすこと）を実現した。





心地のよい「周波振動」を搭載し、筋肉への適度な刺激をサポートする。さらに、美容クリニックや美顔器でも注目されている「赤色LED」を採用。アプローチ部位に集中照射できる。

使い方は、左右4つの「美圧ポイント」にそれぞれ1分間ずつ押しあてるだけの、1日たった約4分で完了する。防水仕様（IPX7相当：水深1mのところに機器を沈め、30分間放置して取り出した後に、機器が動作すること）でお風呂での使用も可能なほか、口の中からアプローチするため、メイクアップされている状態でも使える。仕事の合間の昼休憩時など、リフレッシュしたい好きなタイミングで活用してほしいという。

［調査概要］

“食いしばりグセ”や美容に関する意識調査

調査主体：ライオン

調査日：1月27日（火）

方法：インターネット調査

対象：20〜50代の首都圏在住有職女性300名

ライオン＝https://www.lion.co.jp/ja