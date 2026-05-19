ホテルニューグランドは、6月1日〜8月31日の期間、夏ならではの味覚を満喫する期間限定ディナーコース「風薫る、夏の美食」を販売する。

しっとりとした生ハムにロディジャーノチーズと旬の食材を合わせた前菜、旬の雲丹とトマトを使用した南イタリアを感じさせるパスタ、牛ロースのグリエと夏野菜に爽やかなヴェルデソースを合わせ、仕上げに夏トリュフをあしらったメインディッシュ、デザートには季節のフルーツを主役に軽やかなヨーグルトのエスプーマとメレンゲを合わせたマチェドニアを用意した。前菜からデザートまで季節の風薫る味わいを堪能できる。目の前に広がる庭園の煌めくイルミネーションとともに、心地よく吹く夜風を感じながらゆっくり食事を楽しんでほしい考え。

［提供概要］

提供期間：6月1日（月）〜8月31日（月）17:00〜21:00（L.O.20:00）

価格 ：

Aコース（フルコース）：1万4547円〜／前菜・パスタ・魚料理・肉料理・パン・デザート・コーヒー

Bコース（メインチョイス）：1万2017円〜／前菜・パスタ・メイン料理・パン・デザート・コーヒー

（すべて税・サービス料込）

※天候・入荷状況によってメニュー内容・産地が変更になる場合がある

提供店舗：本館1階イタリアンレストラン イル・ジャルディーノ

問合せ：本館1階イタリアンレストラン イル・ジャルディーノまたはレストランリザベーション課／045−681−1841（代）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp